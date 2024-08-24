Partnerini Heyecanlandıracak Hediye Bu Testin Sonunda!
Partnerini Heyecanlandıracak Hediye Bu Testin Sonunda!
Sen bize ilişkini anlat biz de partnerine alman gereken o eşsiz hediyeyi söyleyelim!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Ne kadar süredir birliktesiniz?
3. Genellikle nerede vakit geçiriyorsunuz?
4. Peki partnerinin en çok önem verdiği şey bunlardan hangisi?
5. Partnerinin mizah anlayışından bahsedelim biraz da...
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