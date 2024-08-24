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Partnerini Heyecanlandıracak Hediye Bu Testin Sonunda!

etiket Partnerini Heyecanlandıracak Hediye Bu Testin Sonunda!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 23:01

Sen bize ilişkini anlat biz de partnerine alman gereken o eşsiz hediyeyi söyleyelim!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Ne kadar süredir birliktesiniz?

3. Genellikle nerede vakit geçiriyorsunuz?

4. Peki partnerinin en çok önem verdiği şey bunlardan hangisi?

5. Partnerinin mizah anlayışından bahsedelim biraz da...

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6. Partnerinin aşk dili nedir?

7. Birlikte yaşamak istediğiniz o evi seçer misin?

8. Partnerin bunlardan hangisini yapmayı daha çok ister?

9. Son olarak onda en çok sevdiğin şey ne?

Size özel kanaviçe!

Size özel kanaviçe!

Aranızdaki aşkı, bağlılığı ve sevgiyi resmetmenin en romantik ve özel yollarından biri kesinlikle sizi anlatan, sizin fotoğrafınızla yapılan bir kanaviçe. İstersen bunu birine yaptırabilir veya kendin de el emeği ile yapabilirsin. Duvara asabileceğiniz bu hediye hem sadece size özel olacak hem de en çok sevdiğiniz anlarınızı yansıtacak!

Uçak bileti!

Siz yeni şeyler denemeyi, farklı şeyler yapmayı çok seviyorsunuz bu yüzden de birlikte yeni bir yer keşfetmek ikinizi de çok mutlu edecek. İstediğiniz bir yere uçak bileti alarak partnerini şaşırtabilir ve orada birlikte çok keyifli vakitler geçirerek anılar biriktirebilirsiniz. Hatta hiç aklında olmayan bir yere bilet alabilirsin!

Sizi birbirinize bağlayan bileklik!

Sizi birbirinize bağlayan bileklik!

Hem onda hem de sende olacak bir hediyeye ne dersin? Üzerinde size ait bir söz veya isimlerinizin yazdığı bileklik alabilir ve diğerini de kendin takabilirsin. Böylece aranızdaki o ilişki ve sevgiyi her yerde görebilir ve yanınızda taşıyabilirsiniz çünkü sizin aranızdaki bu bağ çok kuvvetli. Ve her ikiniz de daha sade şeyleri tercih ediyorsunuz.

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