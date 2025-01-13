Partnerine Olan Aşkını Anlatan Kelime Hangisi?
Partnerine Olan Aşkını Anlatan Kelime Hangisi?
Herkes aşkını farklı şekilde ifade ediyor. Peki sen aşkını anlatacak bir kelime seçsen bu ne olurdu diye hiç düşündün mü? Partnerine olan aşkını anlatan kelimeyi hadi gel birlikte bulalım!
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1. Hadi başlayalım. Önce partnerine sevgini nasıl gösteriyorsun onu söyle bize...
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2. Beraber vakit geçirdiğiniz anlarda hangi duyguyu daha çok hissediyorsun peki?
3. İlişkiniz bir tatile benzeseydi bu nasıl bir tatil olurdu?
4. Bu ilişkideki en güçlü yan ne sence?
5. Diyelim ki partnerin için özel bir gün planlıyorsun. Hangisi bu özel gün için planladıklarından biri olurdu?
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6. Partnerinizle tartıştığınızda tepkin nasıl oluyor?
7. Partnerinle paylaştığın anlar arasında en sevdiklerin hangisi?
8. Son olarak birlikte geleceğe dair planlar yapıyor musunuz?
Senin aşkını anlatan kelime tutku!
Senin aşkını anlatan kelime sadakat!
Senin aşkını anlatan kelime şefkat!
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