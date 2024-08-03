Partnerine Duyduğun Sevginin Rengini Bilmek İster misin? İşte Aşkın 10 Renk Hali!
Partnerine Duyduğun Sevginin Rengini Bilmek İster misin? İşte Aşkın 10 Renk Hali!
Aşk, dünyanın en güzel duygusu ve onu tanımlamak için binlerce güzel söz söylenmiş. Fakat bu karmaşık duygu durumunu temsil eden renklerin ne anlama geldiğine bir göz atmak ister misiniz? Hadi bakalım 💞
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1. Kırmızı ❤
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2. Pembe 💗
3. Sarı 💛
4. Mavi 💙
5. Yeşil 💚
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