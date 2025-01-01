Partnerimizi İyi Seçelim! Kriterlerinizde Olması Gereken 12 Green Flag
Partnerimizi İyi Seçelim! Kriterlerinizde Olması Gereken 12 Green Flag
Uzun, sağlıklı ve yorucu olmayan bir ilişki yaşamak istiyorsanız partnerinizi seçerken dikkatli olmalısınız. Gönül bu, kime yöneleceği belli olmaz. Fakat kriterlerinizde mutlaka yer alması gereken bazı özellikler var. Gelin hep beraber kriterlerinizde olması gereken green flag özelliklere bakalım!
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1. Açık iletişime sahip olması
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2. Empati duygusunun gelişmiş olması
3. Güveni tamamen sağlayabilmesi
4. Saygı duymayı unutmaması
5. Ortak alanlarınızın olması
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6. Duygusal olarak olgun bir yapıda olması
7. Özgün kişilik özelliklerinin olması
8. Uyumlu davranışlar sergileyebilmesi
9. Affedici bir yapıya sahip olması
10. Maddi ve manevi olarak paylaşıma açık olması
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11. Mizah anlayışınızın uyuşması
12. Kendini geliştirmeye devam etmesi
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