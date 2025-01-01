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Partnerimizi İyi Seçelim! Kriterlerinizde Olması Gereken 12 Green Flag

etiket Partnerimizi İyi Seçelim! Kriterlerinizde Olması Gereken 12 Green Flag

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
01.01.2025 - 23:01

Uzun, sağlıklı ve yorucu olmayan bir ilişki yaşamak istiyorsanız partnerinizi seçerken dikkatli olmalısınız. Gönül bu, kime yöneleceği belli olmaz. Fakat kriterlerinizde mutlaka yer alması gereken bazı özellikler var. Gelin hep beraber kriterlerinizde olması gereken green flag özelliklere bakalım!

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1. Açık iletişime sahip olması

En önemli kriterlerden biri açık iletişime sahip olmasıdır. Size duygularını ve düşüncelerini açık bir şekilde dile getirebilmesi sorunların çözülebilmesini sağlar. Problemleri bilmece misali çözmeye çalışmak yerine açık bir iletişim ile hemen halledebilirsiniz. Ayrıca birbirinizi tam olarak tanıyabilmenizin yolu da açık iletişimden geçer. Kendisini size direkt sunabilmesi önemlidir.

2. Empati duygusunun gelişmiş olması

Sizi ve çevresini anlayabilecek birinin olması gerekir. Bir şey yaptığınızda direkt yargılamak yerine neden yaptığınızı anlamaya çalışması sayesinde tartışmalarınız uzamaz. Ciddi ve uzun bir ilişkide insanlar bir süre sonra bir hale gelir. Birbirinizin duygularını ve düşüncelerini anlamanın yanı sıra artık aynı şeyleri hissetmeye başlarsınız. Bunun olabilmesi için empati duygusunun gelişmiş olması gerekir.

3. Güveni tamamen sağlayabilmesi

Partneriniz hem kalbinizi teslim ettiğiniz sevgiliniz hem de tüm sırlarınızı aktarabileceğiniz bir dostunuz olacak. Bu yüzden güven çok önemlidir. Sizin yanınızda olduğunu, daima destekleyeceğini size gösterebilmeli ve hissettirmeli. Hayat zorluklar ve engellerle dolu iken partnerinizle geçirdiğiniz zaman size yorucu gelmemeli...

4. Saygı duymayı unutmaması

Ne kadar samimi olursanız olun saygıyı aradan kaldırmamalısınız. Bireysel alanınızı zedeleyecek ya da kendiniz olmanızı engelleyecek bir davranışta bulunmaması gerekir. Sevginin yanında saygı da yer almalı. Saygılı bir partner sayesinde ilişkiniz uzun ömürlü olur ve birbirinizi yıpratmadan ilerlersiniz.

5. Ortak alanlarınızın olması

Tamamen kendiniz gibi birisini bulamazsınız, imkansız. Ama hobi benzerlikleri sayesinde beraber vakit geçirmek keyifli hale gelir. Birbirinize tamamen zıt olursanız bir araya geldiğiniz zaman ne yapacağınızı bilemeyebilirsiniz. Bu yüzden kriterleriniz arasında olması gereken green flaglerden biri ortak alana sahip olmanız!

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6. Duygusal olarak olgun bir yapıda olması

Zor bir durumla karşılaşıldığı zaman olgun bir şekilde başa çıkabilmesi gerekir. Böyle bir partner güçlü olduğunu size gösterir ve daha güvende hissettirir. Kriz anlarında soğukkanlı bir duruş sergilemesi ve duygularını kontrol edebilmesi önemli green flag özelliklerinden biridir.

7. Özgün kişilik özelliklerinin olması

Ortak alanlarınızın yanı sıra partnerinizi çekici kılacak özgün alanlarının da olması gerekir. Başkalarına benzemeyen ve özenmeyen bir yapısının olması green flag bir durumdur. Başkalarının varlığı altında ezilmeden bireysel olarak yaşamaya devam edebilir. Bu da kendisine ne kadar değer verdiğini gösterir.

8. Uyumlu davranışlar sergileyebilmesi

Bir insanın uyumlu olması demek sosyal anlamda gelişmiş olduğunu gösterir. Atılgan olmasını da sağlayan bu özellik sayesinde maceralar yaşayabilirsiniz. Problemleri daha kolay bir şekilde çözebilir, eğlenceli bir ilişki kurabilirsiniz. Sizin yapmak istediğiniz aktiviteleri hemen reddetmek yerine uyumlu bir şekilde davranarak sizi mutlu edebilir!

9. Affedici bir yapıya sahip olması

Kimse mükemmel değildir. Hatalar yaparız... Partner olarak seçeceğiniz kişinin ilk hatanızda sizi silmesi büyük bir yıkıma neden olur. Bu yüzden kriterleriniz arasında partnerinizin affedici bir yapıya sahip olmasını eklemelisiniz. Size yufka yüreği ile gelecek bir kişi ile ilişkiniz uzun olabilir.

10. Maddi ve manevi olarak paylaşıma açık olması

Duygularını ve düşüncelerini sizinle paylaşmaktan çekinmemeli. Seviyorsa bunu açık bir şekilde gösterebilmeli ve ilgi verirken cimri olmamalı. Ayrıca sadece sözel bir şekilde değil, minik hediyeler ve jestlerle bunu pekiştirmeli... Böylece birbirinize karşı olan tutkunuzu somut hale getirmiş olursunuz. İlgi ve sevgisini göstermekten çekinmeyen bir partner istiyoruz!

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11. Mizah anlayışınızın uyuşması

En önemli green flaglerden biri mizah anlayışınızın uyuşmasıdır. Birlikte gülebiliyor olmanız gerekir. İlişkiyi eğlenceli ve keyifli hale getiren tam olarak budur. Stresli zamanları geride bırakabilmenizin yolu birlikte kahkaha atabilmekten geçer. Mizah anlayışının nasıl olduğuna bakmalısınız!

12. Kendini geliştirmeye devam etmesi

Kendini geliştirmeye ve yeni şeyler öğrenmeye istekli biri olması green flaglerin en büyüğüdür! Kişisel gelişime açık olması hem bireysel olarak hem de ilişki içerisinde devamlı olarak olgunlaşmasını sağlar. Bu da ilişkinin güçlenmesini beraberinde getirir. Kendi hayatında yükselirken size olan davranışlarında gelişmeler yaşanır.

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asklepiospallas
asklepiospallas
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