Partnerimizi İyi Seçelim! Kriterlerinizde Olması Gereken 12 Green Flag

Kendini geliştirmeye ve yeni şeyler öğrenmeye istekli biri olması green flaglerin en büyüğüdür! Kişisel gelişime açık olması hem bireysel olarak hem de ilişki içerisinde devamlı olarak olgunlaşmasını sağlar. Bu da ilişkinin güçlenmesini beraberinde getirir. Kendi hayatında yükselirken size olan davranışlarında gelişmeler yaşanır.