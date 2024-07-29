Paris Olimpiyatları Açılışında, Lady Gaga Bize Ne DIOR du?
Paris Olimpiyatları Açılışında, Lady Gaga Bize Ne DIOR du?
Olimpiyat Oyunları, tarih boyunca yalnızca sporun değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal sembollerin de sergilendiği devasa bir platform olmuştur.
2024 Paris Olimpiyatları’nın açılış konserinde Lady Gaga’nın kostümü, moda psikolojisi açısından zengin sembolleriyle özellikle dikkatimi çekti.
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Dört gündür heyecanla izlediğimiz, Olimpiyat Oyunları'nın kökeni, Antik Yunan’da Tanrı Zeus adına düzenlenen şenliklere dayanır.
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İşte tam da bu sebeple Moda psikolojisi, giyim tercihlerimizin arkasındaki anlamları anlamak ve bu tercihlerin duygusal dünyamıza olan etkilerini değerlendirmek için önemli bir araştırma alanıdır.
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