Paris Olimpiyatları Açılışında, Lady Gaga Bize Ne DIOR du?

Tavus kuşu ise Antik Yunan’da Tanrı Zeus’un eşi olan tanrıça Hera’nın simgesidir.

Lady Gaga, görünüşte Fransız Kabare Kültürünü çağrıştıran şık kostümü ve söylediği Fransızca şarkı ile bir anlamda ev sahibi ülkeye saygı duruşunda bulunmuş olsa da, tanrıların tanrısı Zeus‘a göz kırpmış da olabilir Hera olarak!

Gaga, Dior imzalı beyaz, siyah ve pembe tüylü tavus kuşu kostümü ve uzun siyah eldivenleriyle ve Stephen Jones saç aksesuarıyla sahneye çıktı.

Moda, geçmişten günümüze uzanan mitolojik ve kültürel etkilerle şekillenirken, aynı zamanda bireysel ve toplumsal kimliğimizi ifade etmenin güçlü bir aracı olarak karşımıza çıkar.

Moda, sadece günümüz kültürü ve trendlerinden değil, aynı zamanda tarih boyunca süregelen mitolojik ve arkaik etkilerden de beslenir.

Mitoloji, toplumların geçmişteki inançları, değerleri ve sembollerini içerir ve bu semboller moda dünyasında çeşitli şekillerde kendini gösterebilir. Örneğin, Yunan mitolojisindeki tanrı ve tanrıçaların giyim tarzları, günümüz modasında belirli estetik stiller ve tasarımlar olarak yeniden ortaya çıkabilir. Bu, modanın sadece yüzeysel bir olgu olmadığını, derin tarihsel ve kültürel kökleri olduğunu gösterir.