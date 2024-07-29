Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Kitap
Paris Olimpiyatları Açılışında, Lady Gaga Bize Ne DIOR du?

etiket Paris Olimpiyatları Açılışında, Lady Gaga Bize Ne DIOR du?

Onedio Arena
Onedio Arena - yazio
29.07.2024 - 22:36

Olimpiyat Oyunları, tarih boyunca yalnızca sporun değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal sembollerin de sergilendiği devasa bir platform olmuştur. 

2024 Paris Olimpiyatları’nın açılış konserinde Lady Gaga’nın kostümü, moda psikolojisi açısından zengin sembolleriyle özellikle dikkatimi çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dört gündür heyecanla izlediğimiz, Olimpiyat Oyunları'nın kökeni, Antik Yunan’da Tanrı Zeus adına düzenlenen şenliklere dayanır.

Dört gündür heyecanla izlediğimiz, Olimpiyat Oyunları'nın kökeni, Antik Yunan’da Tanrı Zeus adına düzenlenen şenliklere dayanır.

Tavus kuşu ise Antik Yunan’da Tanrı Zeus’un eşi olan tanrıça Hera’nın simgesidir. 

Lady Gaga, görünüşte Fransız Kabare Kültürünü çağrıştıran şık kostümü ve söylediği Fransızca şarkı ile bir anlamda ev sahibi ülkeye saygı duruşunda bulunmuş olsa da, tanrıların tanrısı Zeus‘a göz kırpmış da olabilir Hera olarak!

Gaga, Dior imzalı beyaz, siyah ve pembe tüylü tavus kuşu kostümü ve uzun siyah eldivenleriyle ve Stephen Jones saç aksesuarıyla sahneye çıktı. 

Moda, geçmişten günümüze uzanan mitolojik ve kültürel etkilerle şekillenirken, aynı zamanda bireysel ve toplumsal kimliğimizi ifade etmenin güçlü bir aracı olarak karşımıza çıkar.

Moda, sadece günümüz kültürü ve trendlerinden değil, aynı zamanda tarih boyunca süregelen mitolojik ve arkaik etkilerden de beslenir. 

Mitoloji, toplumların geçmişteki inançları, değerleri ve sembollerini içerir ve bu semboller moda dünyasında çeşitli şekillerde kendini gösterebilir. Örneğin, Yunan mitolojisindeki tanrı ve tanrıçaların giyim tarzları, günümüz modasında belirli estetik stiller ve tasarımlar olarak yeniden ortaya çıkabilir. Bu, modanın sadece yüzeysel bir olgu olmadığını, derin tarihsel ve kültürel kökleri olduğunu gösterir.

İşte tam da bu sebeple Moda psikolojisi, giyim tercihlerimizin arkasındaki anlamları anlamak ve bu tercihlerin duygusal dünyamıza olan etkilerini değerlendirmek için önemli bir araştırma alanıdır.

İşte tam da bu sebeple Moda psikolojisi, giyim tercihlerimizin arkasındaki anlamları anlamak ve bu tercihlerin duygusal dünyamıza olan etkilerini değerlendirmek için önemli bir araştırma alanıdır.

Bu konuda daha detay bilgiyi Moda psikolojisi alanında, Türkiye’de bir ilk olan “Giyim Terapisti' kitabımda bulabilirsiniz.

Lady Gaga’nın tavus kuşu kostümündeki görkemli tüyler, beyaz ile saflığı, siyah ile gücü, pembe ile şefkati temsil ederken Hera'nın güzelliğini, gücünü çağrıştıran güçlü bir sembolizme sahipti ve uzun siyah eldivenleri ile de zarif ve sofistike bir duruşa…

Gaga, modanın bir mesaj taşıyıcısı olduğunu bir kez daha, tüm dünyaya hatırlatırken, bize de içimizdeki arkaik insanın sembolik dünyasını ve Olimpiyatların evrensel sloganını anlamak düşüyor.  

Gaga, Tavus kuşu kostümüyle, bireyin kendine olan güvenini ve gücünü yansıtırken aynı zamanda olimpiyatların ruhunu da yansıtıyor.

Citius, Altius, Fortius!

Yani;

'Daha hızlı, Daha yüksek, Daha güçlü”

💪 

Mutlu Barış

Moda Psikoloğu

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam