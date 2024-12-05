Paris Kulübü Nasıl Oluştu? Paris Kulübü‘nde Yer Alan Ülkeler Hangileri?

Paris Kulübü'nün temel işlevi, borç yapılandırmaları üzerine çalışmaktır. Borçlu bir ülke, ödemelerini gerçekleştiremediğinde Paris Kulübü devreye girer. Üye ülkeler, borçlu ülkeyle bir araya gelerek ödeme planını yeniden düzenler ve sürdürülebilir bir hale getirir.

Bu süreçte alacaklı ülkeler bir miktar fedakarlık yaparak, borçlu ülkenin ekonomik olarak toparlanmasını sağlarlar. Borçlu ülke ise borçlarını ödemek için daha esnek bir zaman dilimine kavuşur. Böylece, her iki taraf için de kazançlı bir çözüm yaratılmış olur.