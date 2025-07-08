Parayla İlgilenirken Beyninin Hangi Bölgesi Çalışıyor?
Para, hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Beynimizi bile etkiler! Finansal kararlar alırken sadece elimizdeki sayılarla ilgilenmeyiz. Aynı zamanda duygular, korkular ve motivasyon devreye girer. Bunlar da beynimizin çeşitli bölgelerinin tetiklenmesi ile olur!
Para ile ilgili süreçlerde beynin hangi bölgelerinin aktif olduğunu ve nasıl çalıştıklarını merak ediyor musunuz? Gelin, birlikte beynimizin içine girelim!
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1. En önemli mevzu planlama yaparak karar vermek! O yüzden prefrontal kortekse bakalım.
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2. Tatmin hissetmemiz gerekir! Bu yüzden nucleus accumbens devreye girer.
3. Biraz da kaygı olmalı ki riskleri algılayabilelim! Bu noktada amigdala yanımızda.
4. Öğrenelim ki adımlarımızı daha sağlam atalım! Hippokampus bizi geliştiriyor.
5. Duygusal olarak ne durumda olduğunuzu bilmelisiniz! İnsula tam olarak bunu sağlıyor.
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6. "Çok seçenek var, hangisini seçmeliyim?" Merak etme orbitofrontal korteks seninle!
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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