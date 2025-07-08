Parayla İlgilenirken Beyninin Hangi Bölgesi Çalışıyor?

Para, hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Beynimizi bile etkiler! Finansal kararlar alırken sadece elimizdeki sayılarla ilgilenmeyiz. Aynı zamanda duygular, korkular ve motivasyon devreye girer. Bunlar da beynimizin çeşitli bölgelerinin tetiklenmesi ile olur!

Para ile ilgili süreçlerde beynin hangi bölgelerinin aktif olduğunu ve nasıl çalıştıklarını merak ediyor musunuz? Gelin, birlikte beynimizin içine girelim!