Parayı Tutmakta Ne Kadar İyisin?

Sen para tutma konusunda maalesef hiç iyi değilsin. Daha çok para harcamak konusunda başarılısın :) Her şeyin en iyisini yemek, içmek ve gezmek istiyorsun. Kendine kazandığın parayı kendine harcamaktan hoşlanıyorsun gibi görünüyor. Belki de harcamalarını kontrol altına alıp tasarruf etmek için bazı finansal planlar yapmanın zamanı gelmiştir. Ne dersin?