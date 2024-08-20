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Parayı Tutmakta Ne Kadar İyisin?

etiket Parayı Tutmakta Ne Kadar İyisin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 17:01

Harcamalarını kontrol altında tutma yeteneğini ve tasarruf alışkanlıklarını keşfetmek için hazır mısın? 

O zaman başlıyoruz...👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Yatırım yapma konusunda ne kadar bilgilisin? Puanla.

2. Genelde yemeğini kendin mi yaparsın yoksa dışarıdan mı yersin?

3. Kıyafet alışverişini ne zaman yaparsın?

4. Peki, ihtiyacın olmayan şeylere para harcama eğilimin var mı? Mesela hiç ayakkabıya ihtiyacın yok ama bir tane görüp çok beğendin. Alır mısın?

5. Kıyafet alışverişine bir ayda ortalama ne kadar harcıyorsundur?

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6. Bir yatırım hesabın var mı?

7. Neredeyse bitiriyoruz! 3 aylık maaş getirinden fazla bir borcun var mı?

8. Son olarak, sabahları kahveni nereden alıyorsun?

Çok iyisin!

youvebeenhooked.wordpress.com

Parayı tutmak konusunda gerçekten çok iyisin. Sana bir fırsat verildiğinde, kısa sürede onu beş katına çıkarabilecek yeteneğe sahipsin. Finansal alanda büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyorsun. Çevrendeki insanlar da senden yatırım tavsiyesi alıyorlar, çünkü bu konuda gerçekten başarılı olduğunu biliyorlar.

İyisin!

Parayı tutmak konusunda iyisin diyebiliriz. Harcamalarınla gelirini çoğu zaman dengede tutmaya çalışıyorsun. Finansal durumunu daha iyi hale getirmek için birkaç planın var gibi görünüyor. Bu planları uygulamaya koymak, gelecekte daha güçlü bir mali temel oluşturmanı sağlayabilir. Böylece finansal hedeflerine daha kolay ulaşabilirsin.

Değilsin!

Sen para tutma konusunda maalesef hiç iyi değilsin. Daha çok para harcamak konusunda başarılısın :) Her şeyin en iyisini yemek, içmek ve gezmek istiyorsun. Kendine kazandığın parayı kendine harcamaktan hoşlanıyorsun gibi görünüyor. Belki de harcamalarını kontrol altına alıp tasarruf etmek için bazı finansal planlar yapmanın zamanı gelmiştir. Ne dersin?

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