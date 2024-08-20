Parayı Tutmakta Ne Kadar İyisin?
Parayı Tutmakta Ne Kadar İyisin?
Harcamalarını kontrol altında tutma yeteneğini ve tasarruf alışkanlıklarını keşfetmek için hazır mısın?
O zaman başlıyoruz...👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Yatırım yapma konusunda ne kadar bilgilisin? Puanla.
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2. Genelde yemeğini kendin mi yaparsın yoksa dışarıdan mı yersin?
3. Kıyafet alışverişini ne zaman yaparsın?
4. Peki, ihtiyacın olmayan şeylere para harcama eğilimin var mı? Mesela hiç ayakkabıya ihtiyacın yok ama bir tane görüp çok beğendin. Alır mısın?
5. Kıyafet alışverişine bir ayda ortalama ne kadar harcıyorsundur?
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