Paranla İlişkine Göre Hangi Tarihi Kişiliğe Benziyorsun?
Parayla aran nasıl? Harcamadan önce üç kez düşünenlerden misin, yoksa “bir kere yaşıyoruz” diyerek gönlünü mü dinliyorsun? Belki de ikisinin ortasında, kararında bir yerdesin. Bu testte, para konusundaki tercihlerine göre seni tarihten bir karakterle eşleştiriyoruz. Bakalım senin tarzın kiminle uyuşacak?
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Finansal geleceğin için kaygılı mısın?
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2. Ruhunun zengin olduğunu düşünüyor musun?
3. Lüks bir eşya almak senin için nasıl bir durum?
4. Bir kahve almak için sıraya girdin, fiyatı 250 TL çıktı. Ne yaparsın?
5. İtiraf zamanı! İyi hissetmek için alışverişe çıktığın oluyor mu?
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6. Para senin için ne kadar önemli puanlar mısın?
7. İndirim sezonu geldiğinde ne yaparsın?
8. Son olarak, dışarda yemek yerken yanına içecek söylüyor musun?
Marie Antoinette!
Kleopatra!
Mahatma Gandhi!
Leonardo Da Vinci!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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