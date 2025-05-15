Tarihin en ikonik kadınlarından biri olan Kleopatra, sadece güzelliğiyle değil, aynı zamanda zekâsı ve stratejik dehasıyla da tahtta iz bırakmış bir Mısır kraliçesi. İmparatorluklar arasında diplomasi kurarken bir yandan da altın varaklı sandaletlerle yürümeyi ihmal etmemiş biri. Verdiğin cevaplara göre senin ruhunda da bir zenginlik var, belli ki… Çünkü para harcamayı bayağı iyi biliyorsun! Hatta o kadar iyi biliyorsun ki, senin eline para veresimiz geldi. Vizyon desen var, kalite var, zekâ var… Bir tek çok para eksik, onu da bir gün bulursun umarız. Çünkü gerçekten hak ediyorsun!