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Paranla İlişkine Göre Hangi Tarihi Kişiliğe Benziyorsun?

etiket Paranla İlişkine Göre Hangi Tarihi Kişiliğe Benziyorsun?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
15.05.2025 - 17:01

Parayla aran nasıl? Harcamadan önce üç kez düşünenlerden misin, yoksa “bir kere yaşıyoruz” diyerek gönlünü mü dinliyorsun? Belki de ikisinin ortasında, kararında bir yerdesin. Bu testte, para konusundaki tercihlerine göre seni tarihten bir karakterle eşleştiriyoruz. Bakalım senin tarzın kiminle uyuşacak?

Hadi teste 👇🏻

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Finansal geleceğin için kaygılı mısın?

2. Ruhunun zengin olduğunu düşünüyor musun?

3. Lüks bir eşya almak senin için nasıl bir durum?

4. Bir kahve almak için sıraya girdin, fiyatı 250 TL çıktı. Ne yaparsın?

5. İtiraf zamanı! İyi hissetmek için alışverişe çıktığın oluyor mu?

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6. Para senin için ne kadar önemli puanlar mısın?

7. İndirim sezonu geldiğinde ne yaparsın?

8. Son olarak, dışarda yemek yerken yanına içecek söylüyor musun?

Marie Antoinette!

Fransa’nın kraliçesi Marie Antoinette, zarafetiyle, stil anlayışıyla hafızalara kazınmış bir ikon. Lüksü sevdi, ihtişamı sahiplendi ve her daim sahnede olmayı bildi. Senin de parayla ilişkin tam da bu tarihi kişilik gibi. Tutumluluk senin kitabında yok, çünkü senin için anı yaşamak önemli. Belki biraz savruk olabilirsin ama kesinlikle renkli ve eğlencelisin. Para harcamanın kitabını yazmışsın; bu konuda gerçekten çok iyisin. “Nerede ne yenir?”, “Neresi gezilir?”, “Nasıl giyinilir?”... hepsi hakkında bir fikrin var. Herkes ayak uyduramaz sana ama senin gibi ruhu zengin olanlarla birlikte şahane bir uyum yakalayabilirsin.

Kleopatra!

Tarihin en ikonik kadınlarından biri olan Kleopatra, sadece güzelliğiyle değil, aynı zamanda zekâsı ve stratejik dehasıyla da tahtta iz bırakmış bir Mısır kraliçesi. İmparatorluklar arasında diplomasi kurarken bir yandan da altın varaklı sandaletlerle yürümeyi ihmal etmemiş biri.  Verdiğin cevaplara göre senin ruhunda da bir zenginlik var, belli ki… Çünkü para harcamayı bayağı iyi biliyorsun! Hatta o kadar iyi biliyorsun ki, senin eline para veresimiz geldi. Vizyon desen var, kalite var, zekâ var… Bir tek çok para eksik, onu da bir gün bulursun umarız. Çünkü gerçekten hak ediyorsun!

Mahatma Gandhi!

Mahatma Gandhi!

Hindistan’ın bağımsızlık mücadelesine liderlik eden Mahatma Gandhi, sadece bir siyasi figür değil; aynı zamanda sade yaşamın, içsel zenginliğin ve ahlaki direnişin timsaliydi. Kişisel eşyalarını birkaç parça ile sınırlandırmış, kendi kıyafetini kendi eğirmiş ve yaşamı boyunca “az çoktur” felsefesini benimsemişti. Parayı ve malı mülkü, ruhsal gelişimin önünde bir engel olarak görüyordu. Sen de para harcamayı pek sevmiyorsun. Hayatın boyunca ayağını yorganına göre uzatmış, paranı çarçur etmemeye hep dikkat etmişsin. Bu sebeple senden farklı bir sonuç beklemek zaten olmazdı. Senin için asıl değerli olan şeyler parayla ölçülmeyenler: sevgi, huzur, vicdan ve sadelik!

Leonardo Da Vinci!

Leonardo Da Vinci!

Rönesans’ın dahisi Leonardo da Vinci, ressamlıktan mühendisliğe, anatomi bilgisine kadar uzanan çok yönlü bir zekânın sembolüydü. Parayla arasına mesafe koyan, lükse pek yüz vermeyen ama fikirlerin gücüne her şeyden fazla inanan biriydi. Onun için zenginlik, bilgi ve üretkenlikti. Sen de farklısın. Parayı yalnızca bir araç olarak görüyorsun; yaratmak, üretmek, keşfetmek için bir araç. Gereksiz harcamalardan uzak duruyorsun ama iyi fikirler, yaratıcı projeler söz konusuysa kesenin ağzını da açmaktan çekinmiyorsun.

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