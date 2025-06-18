Paranın Tarihine Göz Atıyoruz: Osmanlı’da Faiz ve Borç Kültürü Nasıldı?
Tarih boyunca para sadece alım satım amaçlarıyla değil, borç verme, borç alma ve faiz gibi finansal işlemler için de kullanıldı. Toplum dokusunu şekillendirmede büyük etkisi olan bu kültür, Osmanlı İmparatorluğu'nda oldukça katmanlıydı ve bazı konularda günümüz kullanımlarına örnek oldu. Gelin faiz ve borç kültürünün Osmanlı'da nasıl şekillendiğini birlikte inceleyelim!
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Osmanlı'da Faiz Yasağı
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Tanzimat Sonrası Dönüşüm
Osmanlı faiz kültürü çeşitli güncellemelerden geçerek günümüze kadar geldi.
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