Paranın Tarihine Göz Atıyoruz: Osmanlı’da Faiz ve Borç Kültürü Nasıldı?

Osmanlı İmparatorluğu İslam hukukuna dayalı bir finansal sistemine sahipti. Bu sisteme göre faiz veya diğer adıyla riba, caiz sayılmıyordu. Dolayısıyla Osmanlı'da faiz açıkça haram sayılan, kesin olarak yasaklanmış bir uygulamaydı. Dolayısıyla borçlara vadeye göre faiz uygulanması söz konusu değildi. Devlet doğrudan faiz sistemiyle iş yapan kurumlar kurmaktan kaçınmış olsa da bu yasak, alternatif uygulamaların gelişmesini önleyemedi. Nitekim gayriresmi faiz kurumları, insanların para kazanma ve borç alma ihtiyaçlarını karşılamak üzere toplumda kendini göstermeye başladı. Sonraki süreçte resmi sistem de bu güncel ihtiyaçlara göre esnekleşmek zorunda kaldı.