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Para Vermeyen Annesini Öldüren O.Ç. Gözaltına Alındı

Para Vermeyen Annesini Öldüren O.Ç. Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.07.2025 - 13:20

Adana’da uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen O.Ç. (27), para istediği annesi T.Ç’yi (63) olumsuz yanıt alınca döverek öldürdü. Gözaltına alınan O.Ç’nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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Olay, dün saat 21.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi 3825 Sokak’taki müstakil evde meydana geldi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi 3825 Sokak’taki müstakil evde meydana geldi.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen O.Ç., iddiaya göre, annesi T.Ç.’den para istedi. Annesi olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda O.Ç., annesini tahta sopayla dövdü. Aldığı darbelerle kanlar içinde kalan T.Ç., yere yığıldı.

O.Ç., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, “Annem bayıldı” diyerek yardım istedi. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde T.Ç.’nin hayatını kaybettiği belirledi. Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ‘Uyuşturucu kullanmak’ suçundan 11 kaydı bulunan O.Ç.’yi gözaltına aldı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından T.Ç.’nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen O.Ç. sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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