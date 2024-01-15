Para Transferlerinde Sorun Çözüldü: "FAST Yavaşlaması EFT Sanıldı"
Para Transferlerinde Sorun Çözüldü: "FAST Yavaşlaması EFT Sanıldı"
Merkez Bankası EFT ve FAST sistemlerinde yaşanan sorun nedeniyle işlemlerin yapılamadığı görülmüştü. TCMB'den açıklama geldi.
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Merkez Bankası'nın bankalara sunduğu para transferleri sistemlerinde sabah saatlerinde sorun görülmüştü.
Bankalar arası para transfer hizmetleri olan EFT ve FAST sistemlerinin altyapısını Merkez Bankası sunuyor. Para transferleri alım-satım ve ticari işlemler öncelikli olmak üzere yoğun kullanılıyor.
15 Ocak 2024 Pazartesi sabah saatlerinde para göndermede sorun yaşayan kullanıcılar bunu sosyal medyaya yazınca sorun, gündem oldu.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, sorunun EFT sistemlerinde yaşanmadığı, kullanıcıların FAST sistemlerinde görülen yavaşlamayı yorumladığı belirtildi. FAST sisteminin de 09:48 itibarıyla stabil hale geldiği, "gerçekleşmeyen işlem olmadığı da anlık sorunlar görüldüğü" belirtildi.
Sabah saatlerindeki yoğunluğun ardından para gönderme işlemlerinde sistemler normale döndü.
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