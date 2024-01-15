Merkez Bankası'nın FAST ve EFT Sistemi mi Çöktü? Para Transferleri Yapılamıyor
Merkez Bankası'nın FAST ve EFT Sistemi mi Çöktü? Para Transferleri Yapılamıyor
Türkiye genelinde Merkez Bankası'nın altyapı hizmetini sunduğu bankalar arası para transferleri FAST ve EFT'de sorun yaşanıyor.
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Para transferi yapmak isteyenle haftanın ilk işlem gününde işlem yapamadı. Bankalar arası para transferi hizmeti EFT ve ücretsiz hızlı para transferi sistemi olan FAST sistemlerinde hizmeti Merkez Bankası sunarken, transferler gerçekleşmedi.
Para transferi yapmak isteyenler EFT ve FAST işlemlerini yapamadı. Sistem sorunu nedeniyle alım-satım işlemleri başta olmak üzere para transferleri ve ödemeler haftanın ilk işlem gününün başında yapılamıyor.
Para transferi yapmak isteyenlere "Alt yapı çalışması nedeniyle geçici bir süre FAST ile para transferi gerçekleştirilememektedir" uyarısı gelirken, bazı bankaların sosyal medya hesaplarından duyuru yapıldı.
Sosyal medyada da kullanıcılar sorun yaşadıklarını belirtti.
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