Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Merkez Bankası'nın FAST ve EFT Sistemi mi Çöktü? Para Transferleri Yapılamıyor

Merkez Bankası'nın FAST ve EFT Sistemi mi Çöktü? Para Transferleri Yapılamıyor

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
15.01.2024 - 10:49

Türkiye genelinde Merkez Bankası'nın altyapı hizmetini sunduğu bankalar arası para transferleri FAST ve EFT'de sorun yaşanıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Para transferi yapmak isteyenle haftanın ilk işlem gününde işlem yapamadı. Bankalar arası para transferi hizmeti EFT ve ücretsiz hızlı para transferi sistemi olan FAST sistemlerinde hizmeti Merkez Bankası sunarken, transferler gerçekleşmedi.

Para transferi yapmak isteyenle haftanın ilk işlem gününde işlem yapamadı. Bankalar arası para transferi hizmeti EFT ve ücretsiz hızlı para transferi sistemi olan FAST sistemlerinde hizmeti Merkez Bankası sunarken, transferler gerçekleşmedi.

Para transferi yapmak isteyenler EFT ve FAST işlemlerini yapamadı. Sistem sorunu nedeniyle alım-satım işlemleri başta olmak üzere para transferleri ve ödemeler haftanın ilk işlem gününün başında yapılamıyor.

Para transferi yapmak isteyenler EFT ve FAST işlemlerini yapamadı. Sistem sorunu nedeniyle alım-satım işlemleri başta olmak üzere para transferleri ve ödemeler haftanın ilk işlem gününün başında yapılamıyor.

Para transferi yapmak isteyenlere "Alt yapı çalışması nedeniyle geçici bir süre FAST ile para transferi gerçekleştirilememektedir" uyarısı gelirken, bazı bankaların sosyal medya hesaplarından duyuru yapıldı.

Para transferi yapmak isteyenlere "Alt yapı çalışması nedeniyle geçici bir süre FAST ile para transferi gerçekleştirilememektedir" uyarısı gelirken, bazı bankaların sosyal medya hesaplarından duyuru yapıldı.

Merkez Bankası'nın sistemlerinde geçen aylarda da aynı şekilde sorun yaşanmış ancak açıklama da yapılmamıştı.

Sosyal medyada da kullanıcılar sorun yaşadıklarını belirtti.

Sosyal medyada da kullanıcılar sorun yaşadıklarını belirtti.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?