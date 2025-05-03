Para Söz Konusu Olduğunda Zihnin Nasıl Çalışıyor?
Para söz konusu olduğunda senin beynin nasıl çalışıyor? Sen bize para yönetimini, düşüncelerini ve tarzını anlat biz de beyninin nasıl çalıştığını söyleyelim. Hazırsan hadi bakalım teste!
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1. Beklenmedik bir para eline geçtiğinde ilk ne yaparsın?
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2. Bir arkadaşın senden borç istedi, verir misin?
3. Alışveriş yaparken neye daha çok dikkat edersin?
4. Harcamalarının kaydını tutar mısın?
5. Parayla ilgili duygunu nasıl tanımlarsın?
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6. İhtiyacın olmayan bir şeyi sadece indirimde diye alır mısın?
7. Aşağıdakilerden hangisi sana daha yakın?
8. Gelir ve giderlerini biliyor musun?
Senin için para, hayatın tadını çıkarmanın bir yolu!
Senin için para, dengeli bir yaşamın olmazsa olmazı!
Para senin için en büyük güvenlik kaynağı!
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