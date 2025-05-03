Para Söz Konusu Olduğunda Zihnin Nasıl Çalışıyor?

Geleceği garanti altına alma isteğin, seni dikkatli ve disiplinli bir para yöneticisi yapıyor. Harcamadan önce çok düşünür, yatırım yaparken araştırmadan adım atmazsın. Ancak bazen hayatın keyifli yönlerini kaçırabilir, kendini fazla kısıtlayabilirsin. Arada bir kendine de yatırım yapmayı unutma.