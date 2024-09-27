Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Para Kesme Cezası Aldılar: Öğretmenler Dini Eğitimi Engelliyor İddiası

Para Kesme Cezası Aldılar: Öğretmenler Dini Eğitimi Engelliyor İddiası

Mersin
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.09.2024 - 08:36

Mersin’de bulunan bir lisede görevli iki öğretmen hakkında, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın projesi olan ÇEDES kapsamında okullarda verilen dini eğitimi engellediği iddiasıyla soruşturma açıldı. Öğretmenlere, maaş kesme cezası verildiği öğrenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kamuoyunda çok tartışılan ÇEDES ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görevli yetkililer, her hafta okullara giderek dini eğitim veriyordu.

Kamuoyunda çok tartışılan ÇEDES ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görevli yetkililer, her hafta okullara giderek dini eğitim veriyordu.

Sözcü’den Sultan Uçar’ın haberine göre, Mersin’deki İsa Öner Anadolu Lisesi’nde, ÇEDES Projesi’yle ilgili öğrencileri etkilediği iddiasıyla öğretmenler Esin Azize Sor ve Ali Doğan’a, Akdeniz Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek’in talimatıyla soruşturma açıldı.

Sözcü’den Sultan Uçar’ın haberine göre, Mersin’deki İsa Öner Anadolu Lisesi’nde, ÇEDES Projesi’yle ilgili öğrencileri etkilediği iddiasıyla öğretmenler Esin Azize Sor ve Ali Doğan’a, Akdeniz Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek’in talimatıyla soruşturma açıldı.

Kaynak

Diyanet aracılığıyla il ya da ilçe müftülüklerinin vereceği dini eğitimle ilgili, velilerden izin dilekçesi alınması gerektiğine dair öğrencilerini bilgilendirmeleri gerektiği halde öğretmenler suçlandı. Öğretmenler kendilerini, “Salondaki öğrenciye, veli izni alınması konusunda bilgi vermek görevimiz. Asıl yaptığımız davranış, mahalle halkı ile okul idaresinin karşı karşıya gelmemesi için iyi niyetli bir davranıştır” diye savundu.

Diyanet aracılığıyla il ya da ilçe müftülüklerinin vereceği dini eğitimle ilgili, velilerden izin dilekçesi alınması gerektiğine dair öğrencilerini bilgilendirmeleri gerektiği halde öğretmenler suçlandı. Öğretmenler kendilerini, “Salondaki öğrenciye, veli izni alınması konusunda bilgi vermek görevimiz. Asıl yaptığımız davranış, mahalle halkı ile okul idaresinin karşı karşıya gelmemesi için iyi niyetli bir davranıştır” diye savundu.

Soruşturma sonunda öğretmen Ali Doğan ve Esin Azize Sor, 1/30 oranında aylıktan kesme cezasına çarptırıldı. Eğitim İş Temsilcisi Ahmet Karaman, cezaya itiraz etse de öğretmenler cezalandırıldı.

Soruşturma sonunda öğretmen Ali Doğan ve Esin Azize Sor, 1/30 oranında aylıktan kesme cezasına çarptırıldı. Eğitim İş Temsilcisi Ahmet Karaman, cezaya itiraz etse de öğretmenler cezalandırıldı.

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın