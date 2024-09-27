Para Kesme Cezası Aldılar: Öğretmenler Dini Eğitimi Engelliyor İddiası

Mersin’de bulunan bir lisede görevli iki öğretmen hakkında, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın projesi olan ÇEDES kapsamında okullarda verilen dini eğitimi engellediği iddiasıyla soruşturma açıldı. Öğretmenlere, maaş kesme cezası verildiği öğrenildi.