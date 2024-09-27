Para Kesme Cezası Aldılar: Öğretmenler Dini Eğitimi Engelliyor İddiası
Para Kesme Cezası Aldılar: Öğretmenler Dini Eğitimi Engelliyor İddiası
Mersin’de bulunan bir lisede görevli iki öğretmen hakkında, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın projesi olan ÇEDES kapsamında okullarda verilen dini eğitimi engellediği iddiasıyla soruşturma açıldı. Öğretmenlere, maaş kesme cezası verildiği öğrenildi.
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Kamuoyunda çok tartışılan ÇEDES ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görevli yetkililer, her hafta okullara giderek dini eğitim veriyordu.
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Sözcü’den Sultan Uçar’ın haberine göre, Mersin’deki İsa Öner Anadolu Lisesi’nde, ÇEDES Projesi’yle ilgili öğrencileri etkilediği iddiasıyla öğretmenler Esin Azize Sor ve Ali Doğan’a, Akdeniz Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek’in talimatıyla soruşturma açıldı.
Diyanet aracılığıyla il ya da ilçe müftülüklerinin vereceği dini eğitimle ilgili, velilerden izin dilekçesi alınması gerektiğine dair öğrencilerini bilgilendirmeleri gerektiği halde öğretmenler suçlandı. Öğretmenler kendilerini, “Salondaki öğrenciye, veli izni alınması konusunda bilgi vermek görevimiz. Asıl yaptığımız davranış, mahalle halkı ile okul idaresinin karşı karşıya gelmemesi için iyi niyetli bir davranıştır” diye savundu.
Soruşturma sonunda öğretmen Ali Doğan ve Esin Azize Sor, 1/30 oranında aylıktan kesme cezasına çarptırıldı. Eğitim İş Temsilcisi Ahmet Karaman, cezaya itiraz etse de öğretmenler cezalandırıldı.
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