ÇEDES Projesi: Öğrencilere Sınıfta Şeytan Taşlama Provası Yaptırıldı
ÇEDES Projesi: Öğrencilere Sınıfta Şeytan Taşlama Provası Yaptırıldı
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’yla ortak yürüttüğü “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) projesi protokolü kamuoyundaki tüm tepkilere karşın uygulanmaya devam ediyor.
Cumhuriyet’ten Cengiz Karagöz’ün haberine göre; Bitlis’in Hizan ilçesine Nurs Ortaokulu’nda bu tartışmaları başka bir boyuta taşıyacak bir uygulama gündeme geldi. Okulun 7’nci sınıf öğrencilerine “hac ibadetini öğretmek” amacıyla sınıfa Kâbe’yi temsilen bir maket kondu.
Bu maket etrafında tavaf eden öğrenciler daha sonra sınıfta şeytan taşlama provası da yaptı.
Öğrenciler şeytan taşlama provası kapsamında sınıf duvarlarına taş fırlattı.
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