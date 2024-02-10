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ÇEDES Projesi: Öğrencilere Sınıfta Şeytan Taşlama Provası Yaptırıldı

ÇEDES Projesi: Öğrencilere Sınıfta Şeytan Taşlama Provası Yaptırıldı

ÇEDES
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.02.2024 - 10:09

Bitlis’te bir okulda öğrencilere “hac ibadetini öğretmek” amacıyla sınıfta şeytan taşlama provası yaptırıldı. Öğrenciler, Kâbe maketiyle tavaf da yaptı.

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Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’yla ortak yürüttüğü “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) projesi protokolü kamuoyundaki tüm tepkilere karşın uygulanmaya devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’yla ortak yürüttüğü “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) projesi protokolü kamuoyundaki tüm tepkilere karşın uygulanmaya devam ediyor.

Cumhuriyet’ten Cengiz Karagöz’ün haberine göre; Bitlis’in Hizan ilçesine Nurs Ortaokulu’nda bu tartışmaları başka bir boyuta taşıyacak bir uygulama gündeme geldi. Okulun 7’nci sınıf öğrencilerine “hac ibadetini öğretmek” amacıyla sınıfa Kâbe’yi temsilen bir maket kondu.

Bu maket etrafında tavaf eden öğrenciler daha sonra sınıfta şeytan taşlama provası da yaptı.

Bu maket etrafında tavaf eden öğrenciler daha sonra sınıfta şeytan taşlama provası da yaptı.

Öğrenciler şeytan taşlama provası kapsamında sınıf duvarlarına taş fırlattı.

Öğrenciler şeytan taşlama provası kapsamında sınıf duvarlarına taş fırlattı.
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