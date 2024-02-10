ÇEDES Projesi: Öğrencilere Sınıfta Şeytan Taşlama Provası Yaptırıldı

Cumhuriyet’ten Cengiz Karagöz’ün haberine göre; Bitlis’in Hizan ilçesine Nurs Ortaokulu’nda bu tartışmaları başka bir boyuta taşıyacak bir uygulama gündeme geldi. Okulun 7’nci sınıf öğrencilerine “hac ibadetini öğretmek” amacıyla sınıfa Kâbe’yi temsilen bir maket kondu.