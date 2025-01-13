Para Karşılığında Dua Okunuyordu: "İman App" Kaldırıldı
Para Karşılığında Dua Okunuyordu: "İman App" Kaldırıldı
Tam adı ‘İman: Dua, Kuran ve Zikir’ olan “İman App” ile para karşılığında gerçek imamlar olduğu iddia edilen kişilere dua okutulabiliyordu. Ayrıca uygulamanın özellikleri arasında büyü bozma ve danışma seçenekleri de bulunuyordu. Gündeme gelen haberler sonrasında “İman App” uygulama servislerinden kaldırıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uygulama servislerinde bulunan “İman App” uygulaması geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diken’den Cihan Tekin’in haberine göre, uygulama içerisinde satın alınan tesbihlerle gerçek imamlara dua okutulduğu iddia ediliyordu.
Ayrıca uygulamanın özellikleri arasında “büyü bozma” seçeneği de bulunuyordu.
Kullanıcılarını ‘Selamun aleyküm’ mesajıyla karşılayan ve parayla gerçek olduğu iddia edilen imamlara dua okutturup büyü bozdurduğunu iddia eden ‘İman: Dua, Kuran ve Zikir’ uygulaması kaldırıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın