Para Karşılığında Dua Okunuyordu: "İman App" Kaldırıldı

Tam adı ‘İman: Dua, Kuran ve Zikir’ olan “İman App” ile para karşılığında gerçek imamlar olduğu iddia edilen kişilere dua okutulabiliyordu. Ayrıca uygulamanın özellikleri arasında büyü bozma ve danışma seçenekleri de bulunuyordu. Gündeme gelen haberler sonrasında “İman App” uygulama servislerinden kaldırıldı.