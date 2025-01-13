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Para Karşılığında Dua Okunuyordu: "İman App" Kaldırıldı

Para Karşılığında Dua Okunuyordu: "İman App" Kaldırıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.01.2025 - 21:12

Tam adı ‘İman: Dua, Kuran ve Zikir’ olan “İman App” ile para karşılığında gerçek imamlar olduğu iddia edilen kişilere dua okutulabiliyordu. Ayrıca uygulamanın özellikleri arasında büyü bozma ve danışma seçenekleri de bulunuyordu. Gündeme gelen haberler sonrasında “İman App” uygulama servislerinden kaldırıldı.

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Uygulama servislerinde bulunan “İman App” uygulaması geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti.

Uygulama servislerinde bulunan “İman App” uygulaması geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti.

Diken’den Cihan Tekin’in haberine göre, uygulama içerisinde satın alınan tesbihlerle gerçek imamlara dua okutulduğu iddia ediliyordu.

Diken’den Cihan Tekin’in haberine göre, uygulama içerisinde satın alınan tesbihlerle gerçek imamlara dua okutulduğu iddia ediliyordu.

Kaynak

Ayrıca uygulamanın özellikleri arasında “büyü bozma” seçeneği de bulunuyordu.

Ayrıca uygulamanın özellikleri arasında “büyü bozma” seçeneği de bulunuyordu.

Kullanıcılarını ‘Selamun aleyküm’ mesajıyla karşılayan ve parayla gerçek olduğu iddia edilen imamlara dua okutturup büyü bozdurduğunu iddia eden ‘İman: Dua, Kuran ve Zikir’ uygulaması kaldırıldı.

Kullanıcılarını ‘Selamun aleyküm’ mesajıyla karşılayan ve parayla gerçek olduğu iddia edilen imamlara dua okutturup büyü bozdurduğunu iddia eden ‘İman: Dua, Kuran ve Zikir’ uygulaması kaldırıldı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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