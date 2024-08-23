Para Harcayacağın Şeylere Göre Ruhun Neye Tutkulu?
Para Harcayacağın Şeylere Göre Ruhun Neye Tutkulu?
Para harcama tercihlerin senin ruhunun derinliklerinde neler yatıyor olduğunu ortaya çıkarabilir! Sorulara verdiğin cevaplarla ruhunun gerçek tutkusunu keşfetmeye hazır mısın? Hadi başlayalım! 👇
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1. Bir hafta sonu tatili için nereye gitmeyi tercih edersin?
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2. Peki, en çok hangisine para harcarsın?
3. Hangisi sana hediye gelse çok sevinirdin?
4. Yemek yapmayı seviyorsan, hangi mutfak senin favorin?
5. Yeni bir teknoloji ürünü alacak olsan, ne alırsın?
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