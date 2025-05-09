Para Harcarken Hangi Duygun Seni Yönetiyor?

Sen heyecanla alışveriş yapıyorsun. Yani küçük-büyük fark etmeden her alışveriş senin için yeni bir heyecan. Bu heyecan duygusu alışverişlerinde seni yönetiyor. Mesela bakmak için gittiğin bir mağazandan 2 ayakkabı, 3 çantayla çıkabiliyorsun. Yani öyle pek ihtiyaçlarına göre alışveriş yaptığını söyleyemeyiz. Beğendiğin bir şey olduğunda tatlı bir heyecan yaşıyor ve onu kaybetmemek için hemen almak istiyorsun. Genelde eve döndüğünde ise 'Buna gerçekten ihtiyacım var mıydı?' diye düşünmeden kendini alamıyorsun, ama olsun!