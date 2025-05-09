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Para Harcarken Hangi Duygun Seni Yönetiyor?

etiket Para Harcarken Hangi Duygun Seni Yönetiyor?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
09.05.2025 - 17:01

Hepimizin para harcama alışkanlıkları farklı farklı. Bazılarımız sadece ihtiyaçlarımızı almak için alışveriş yapıyorken diğerleri için alışveriş bir terapi gibi. İşte bu davranışlarımızı yöneten altta yatan bazı duygularımız elbette. Seni para harcamaya yönelten duygunun ne olduğuna birlikte bakalım mı? Para harcarken hangi duyguyla hareket ettiğini öğrenmek için haydi teste!

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1. Alışveriş yaptın, eve geldin. Kendini nasıl hissediyorsun?

2. Daha çok ne alışverişi yapıyorsun?

3. İndirimler başlayınca ilk aklına ne geliyor?

4. İnternetten alışveriş yapar mısın peki?

5. Aylık harcamalarında en büyük pay neyin?

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6. Alışveriş yaparken ne tür müzik dinlemek istersin?

7. Peki arkadaşların alışveriş alışkanlıklarına göre seni nasıl tanımlıyor?

8. Son alışverişini hatırla bakalım. Ne almıştın?

9. Mağazaya girdiğinde ilk nereye gidersin?

Sana para harcatan duygu mutluluk!

Alışveriş yaparken sen çok ayrı mutlu oluyorsun. Yani para harcamayı biraz rahatlamanın yolu olarak görüyorsun. Diyelim canın sıkıldı, o zaman kendini dışarı atıp güzel bir alışverişe çıkıyorsun. Küçük, büyük demeden yaptığın her harcama seni mutlu ediyor. Genelde planlı harcama yapsan da arada spontane harcamalar da yapıyorsun. Ama ne olursa olsun para harcadıktan sonra yüzünde beliren gülümseme hiç değişmiyor.

Sana para harcatan duygu kaygı!

Sen kaygıyla alışveriş yapanlardansın. Yani bir şey alacaksın diyelim, önce iyice araştırıyorsun. Sonra herkese soruyorsun. Ondan sonra alman bile 1-2 ayı buluyor. Öyle hemen kalkayım alışveriş yapayım diye bir yeteneğin pek yok. Bütçe hesaplamaları yapıyor, üzerine saatlerce düşünüyorsun. Risk almak hiç sana göre değil, her harcamanı mantık çerçevesinde yapmaya çalışıyorsun. Alışveriş yaparken de çok kontrollü ve sorumlu birisin.

Sana para harcatan duygu heyecan!

Sen heyecanla alışveriş yapıyorsun. Yani küçük-büyük fark etmeden her alışveriş senin için yeni bir heyecan. Bu heyecan duygusu alışverişlerinde seni yönetiyor. Mesela bakmak için gittiğin bir mağazandan 2 ayakkabı, 3 çantayla çıkabiliyorsun. Yani öyle pek ihtiyaçlarına göre alışveriş yaptığını söyleyemeyiz. Beğendiğin bir şey olduğunda tatlı bir heyecan yaşıyor ve onu kaybetmemek için hemen almak istiyorsun. Genelde eve döndüğünde ise 'Buna gerçekten ihtiyacım var mıydı?' diye düşünmeden kendini alamıyorsun, ama olsun!

Sana para harcatan duygu sevgi!

Senin harcamaların sevgi dolu. Yani para harcarken genelde başkalarını mutlu etmeyi amaçlıyorsun. Kendi ihtiyaçların hep 2. planda. Kendin için alışverişe çıksan bile 'Ayy, buna kesin bayılırdı' diye kendini sevdiklerine bir şey almaktan alıkoyamıyorsun. Her alışveriş sonrası ellerinde hediyelerle dönmesen olmaz. Sevdiklerini bu hediyelerle mutlu ettikçe sen daha çok mutlu oluyorsun.

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