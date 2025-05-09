Para Harcarken Hangi Duygun Seni Yönetiyor?
Hepimizin para harcama alışkanlıkları farklı farklı. Bazılarımız sadece ihtiyaçlarımızı almak için alışveriş yapıyorken diğerleri için alışveriş bir terapi gibi. İşte bu davranışlarımızı yöneten altta yatan bazı duygularımız elbette. Seni para harcamaya yönelten duygunun ne olduğuna birlikte bakalım mı? Para harcarken hangi duyguyla hareket ettiğini öğrenmek için haydi teste!
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1. Alışveriş yaptın, eve geldin. Kendini nasıl hissediyorsun?
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2. Daha çok ne alışverişi yapıyorsun?
3. İndirimler başlayınca ilk aklına ne geliyor?
4. İnternetten alışveriş yapar mısın peki?
5. Aylık harcamalarında en büyük pay neyin?
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6. Alışveriş yaparken ne tür müzik dinlemek istersin?
7. Peki arkadaşların alışveriş alışkanlıklarına göre seni nasıl tanımlıyor?
8. Son alışverişini hatırla bakalım. Ne almıştın?
9. Mağazaya girdiğinde ilk nereye gidersin?
Sana para harcatan duygu mutluluk!
Sana para harcatan duygu kaygı!
Sana para harcatan duygu heyecan!
Sana para harcatan duygu sevgi!
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