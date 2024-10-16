Para Harcama Alışkanlıklarına Göre Hangi Gezegensin?
Para Harcama Alışkanlıklarına Göre Hangi Gezegensin?
Bu test, alışveriş yapma biçimini keşfederek hangi gezegene ait olduğunu belirlemene yardımcı olacak.Şimdi, harcama alışkanlıkların üzerinden geçerek, ruhunun hangi gezegende yaşadığını öğren!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İlk sorumuzla başladık bile! Araba tercihinde lüks markalara yönelir misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Online alışverişi daha sık tercih ettiğini söyleyebilir misin?
3. Alışveriş yaparken önceliğin nedir?
4. Alışverişe gitmeden önce ihtiyaç listesi yapar mısın?
5. Favori tatil seçeneğini seç!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Venüs ! Sen lüks ve konforu önceliklendiren bir gezegensin, yani Venüs'sün!
Satürn! Sen disiplinli ve planlı bir gezegensin yani Satürn'sün! Para biriktirmek senin için çok önemli ve geleceğe yönelik hedeflerin var. Alışverişte dikka... Devamını Gör