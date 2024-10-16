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Para Harcama Alışkanlıklarına Göre Hangi Gezegensin?

etiket Para Harcama Alışkanlıklarına Göre Hangi Gezegensin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
16.10.2024 - 14:19

Bu test, alışveriş yapma biçimini keşfederek hangi gezegene ait olduğunu belirlemene yardımcı olacak.Şimdi, harcama alışkanlıkların üzerinden geçerek, ruhunun hangi gezegende yaşadığını öğren!

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1. İlk sorumuzla başladık bile! Araba tercihinde lüks markalara yönelir misin?

2. Online alışverişi daha sık tercih ettiğini söyleyebilir misin?

3. Alışveriş yaparken önceliğin nedir?

4. Alışverişe gitmeden önce ihtiyaç listesi yapar mısın?

5. Favori tatil seçeneğini seç!

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6. Bir tatil planlarken en çok neye dikkat edersin?

7. Kıyafete yaptığın aylık harcamanın miktarını puanlamanı istiyoruz!

8. Para biriktirirken hangi yöntemi tercih ediyorsun?

Venüs!

Venüs!

Sen lüks ve konforu önceliklendiren bir gezegensin, yani Venüs'sün! Harcamalarında kaliteye büyük önem veriyor, şıklığı arıyorsun. Sosyal ortamlarda cömert davranarak sevdiklerinle güzel anılar biriktiriyorsun. Yemek, içmek, gezmek ve eğlenmek senin için vazgeçilmez. Sanat ve müziğe olan ilginle sık sık etkinliklere katılıyor, sosyal bir kişilik sergiliyorsun. Üstüne başına da fazlasıyla özen gösteriyor, markalara olan düşkünlüğünle dikkat çekiyorsun. Venüs, senin ruhunun tam yansıması!

Mars!

Mars!

Sen pratik ve cesur bir gezegensin, yani Mars'sın! Harcamalarını planlarken ihtiyaçlarına odaklanıyorsun. Macerayı seviyor, tatil gibi deneyimlere yatırım yapmayı tercih ediyorsun. Bütçeni aşmaktan kaçınıyor, kazandığın kadarını harcıyorsun. Doğayla iç içe bir yaşam tarzını benimsiyor, karmaşadan uzak durmayı seviyorsun. Bu nedenle, para harcama alışkanlıklarına göre ruhun kesinlikle Mars'a ait!

Satürn!

Satürn!

Sen disiplinli ve planlı bir gezegensin yani Satürn'sün! Para biriktirmek senin için çok önemli ve geleceğe yönelik hedeflerin var. Alışverişte dikkatli davranıyor, harcamalarını ölçülü bir şekilde yapıyorsun. Lüks yaşam sana göre değil; ihtiyaç duymadığın eşyaları almaktan kaçınıyorsun. Bu nedenle, para harcama alışkanlıklarına göre ruhun kesinlikle Satürn'e ait!

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shizuka__

Venüs ! Sen lüks ve konforu önceliklendiren bir gezegensin, yani Venüs'sün!

onur.ozdemir

Satürn! Sen disiplinli ve planlı bir gezegensin yani Satürn'sün! Para biriktirmek senin için çok önemli ve geleceğe yönelik hedeflerin var. Alışverişte dikka... Devamını Gör