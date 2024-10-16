Para Harcama Alışkanlıklarına Göre Hangi Gezegensin?

Sen disiplinli ve planlı bir gezegensin yani Satürn'sün! Para biriktirmek senin için çok önemli ve geleceğe yönelik hedeflerin var. Alışverişte dikkatli davranıyor, harcamalarını ölçülü bir şekilde yapıyorsun. Lüks yaşam sana göre değil; ihtiyaç duymadığın eşyaları almaktan kaçınıyorsun. Bu nedenle, para harcama alışkanlıklarına göre ruhun kesinlikle Satürn'e ait!