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Para Birimlerini Simgelerinden Tahmin Edebilecek misin?

etiket Para Birimlerini Simgelerinden Tahmin Edebilecek misin?

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
04.08.2024 - 17:01

Para birimi ülkelerin ticaret, yatırım ve ekonomik faaliyetleri için kullanılan bir araçtır. Banknot ve madeni para şeklinde bulunabilen para birimleri merkez bankalar tarafından düzenlenir. Finansal alanda önemli rol oynayan para birimlerinin simgelerini tahmin edebilir misiniz? Gelin birlikte bakalım!

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1. Sizi biraz uzaklara götürelim... Sizce bu hangi para biriminin simgesidir?

1. Sizi biraz uzaklara götürelim... Sizce bu hangi para biriminin simgesidir?

2. Tahmin edilebilir bir simge... Siz hangi para biriminin simgesi olduğunu biliyor musunuz?

2. Tahmin edilebilir bir simge... Siz hangi para biriminin simgesi olduğunu biliyor musunuz?

3. Simgeler tahmini kolaylaştırıyor. Bu simgenin hangi para birimine ait olduğunu tahmin edebilir misiniz?

3. Simgeler tahmini kolaylaştırıyor. Bu simgenin hangi para birimine ait olduğunu tahmin edebilir misiniz?

4. Hmm ilginç bir simge... Biraz zorlaştıralım. Sizce hangi para biriminin simgesi olabilir?

4. Hmm ilginç bir simge... Biraz zorlaştıralım. Sizce hangi para biriminin simgesi olabilir?

5. Yine garip bir simge ile karşınızdayız. Bu simge hangi para birimine aittir?

5. Yine garip bir simge ile karşınızdayız. Bu simge hangi para birimine aittir?
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6. Tamam tamam biraz kolaylaşalım. Bu simge hangi ülkenin para birimidir?

6. Tamam tamam biraz kolaylaşalım. Bu simge hangi ülkenin para birimidir?

7. Şu ana kadar tahminleriniz nasıldı? Bakalım tahmin edebilecek misiniz?

7. Şu ana kadar tahminleriniz nasıldı? Bakalım tahmin edebilecek misiniz?

8. Bir önceki ile benzer. İşiniz biraz zor gibi... Hadi bakalım tahmin edin!

8. Bir önceki ile benzer. İşiniz biraz zor gibi... Hadi bakalım tahmin edin!

9. Zorlanmayacağınız bir simge! Sizce hangi para birimine ait?

9. Zorlanmayacağınız bir simge! Sizce hangi para birimine ait?

10. Son bir tahmin! Sizce hangi para biriminin simgesidir?

10. Son bir tahmin! Sizce hangi para biriminin simgesidir?
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