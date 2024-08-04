Para Birimlerini Simgelerinden Tahmin Edebilecek misin?

Para birimi ülkelerin ticaret, yatırım ve ekonomik faaliyetleri için kullanılan bir araçtır. Banknot ve madeni para şeklinde bulunabilen para birimleri merkez bankalar tarafından düzenlenir. Finansal alanda önemli rol oynayan para birimlerinin simgelerini tahmin edebilir misiniz? Gelin birlikte bakalım!