Para Birimlerini Simgelerinden Tahmin Edebilecek misin?
Para Birimlerini Simgelerinden Tahmin Edebilecek misin?
Para birimi ülkelerin ticaret, yatırım ve ekonomik faaliyetleri için kullanılan bir araçtır. Banknot ve madeni para şeklinde bulunabilen para birimleri merkez bankalar tarafından düzenlenir. Finansal alanda önemli rol oynayan para birimlerinin simgelerini tahmin edebilir misiniz? Gelin birlikte bakalım!
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1. Sizi biraz uzaklara götürelim... Sizce bu hangi para biriminin simgesidir?
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2. Tahmin edilebilir bir simge... Siz hangi para biriminin simgesi olduğunu biliyor musunuz?
3. Simgeler tahmini kolaylaştırıyor. Bu simgenin hangi para birimine ait olduğunu tahmin edebilir misiniz?
4. Hmm ilginç bir simge... Biraz zorlaştıralım. Sizce hangi para biriminin simgesi olabilir?
5. Yine garip bir simge ile karşınızdayız. Bu simge hangi para birimine aittir?
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