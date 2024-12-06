Pantone 2025 Yılının Rengini Açıkladı! 'Mocha Mousse' - (Moka Mus)

2025 Yılının Rengi olarak belirlenen Mocha Mousse, kahverenginin ağır ve kasvetli algısını tamamen değiştiriyor. Pantone Renk Enstitüsü Başkan Yardımcısı Laurie Pressman’ın tanımıyla:

'Bu renk, yalnızca mütevazı ve ayakları yere basan bir karakter taşımıyor; aynı zamanda lüksü de son derece sade bir şekilde ifade edebiliyor. Evet, bu bir kahverengi ama asla ağır veya zorlayıcı değil.'

Mocha Mousse, göz yormayan, sıcak ve davetkâr bir tonu temsil ediyor. Bu özellikleriyle hem nötr bir zemin rengi hem de moda ve tasarım dünyasında cesur bir tercih olabilecek kadar çok yönlü.

Pantone Renk Enstitüsü Direktörü Leatrice Eiseman, Mocha Mousse’un verdiği hissi şu sözlerle ifade ediyor:

'Bu renk, küçük ama anlamlı zevklere duyulan arzuyu temsil ediyor. Günlük hayatın koşturmacasında, durup kendimize huzurlu ve şık bir alan yaratma ihtiyacını karşılıyor.'

Mocha Mousse’un evrensel mesajı

2025 yılı, belirsizliklerin gölgesinde geçiyor. Küresel Barış Endeksi’ne göre dünya çapında 56 aktif çatışma yaşanıyor ve huzur arayışı giderek daha önemli hale geliyor. Mocha Mousse, bu karmaşık ruh hali içinde bir denge ve güven hissi sunuyor. Toprak tonlarının sakinleştirici etkisi, bu rengin verdiği sıcaklıkla birleşerek hem nostaljik hem de yenilikçi bir atmosfer yaratıyor.

Pressman, bu seçimi şu sözlerle açıklıyor:

'Mocha Mousse, dünya çapında insanların duygusal ihtiyaçlarını karşılayan bir renk. Sadece bir trend değil, zamansız bir ifade.'