Pantone 2025 Yılının Rengini Açıkladı! 'Mocha Mousse' - (Moka Mus)
Pantone 2025 Yılının Rengini Açıkladı! 'Mocha Mousse' - (Moka Mus)
Konfor ve zarafetin buluşma noktası
Yılın en renkli dönemine geldik! Pantone’un Yılın Rengi’ni açıklamasıyla birlikte renkler yeniden gündemimizde. Bu yılın seçimi ise adeta “tatlı yiyelim, tatlı konuşalım” dedirten bir renk: Mocha Mousse. Hem adıyla hem de sıcak kahverengi tonuyla içinizi ısıtacak bu rengin dünyasına birlikte bakalım!
Adını köpüklü bir çikolata tatlısından alan Mocha Mousse (Pantone 17-1230), sıcak ve yumuşak bir kahverengi tonu olarak huzuru, zarafeti ve konforu arayan modern dünyayı yansıtan bir renk olarak öne çıkıyor.
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Mocha mousse (moka mus) nedir ve neden bu kadar özel?
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Tasarım ve moda dünyasında mocha mousse
2. Ev Dekorasyonu:
3. Düğün Dekorasyonlarında:
Mocha Mousse ve günlük hayat
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Mocha Mousse ve uyumlu renk paletleri
Bahar bahçesini anımsatan renk paleti
Lezzet Şöleni olarak adlandıran renk hikâyesi
Zarif Zıtlıklar
Rahat Şıklık
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Pantone 2025 yılının rengi için uluslararası tur başlattı
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