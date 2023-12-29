Pakistan, Filistin'e Destek Olmak Amacıyla Yeni Yıl Kutlamalarını Yasakladı
Pakistan, Filistin'e Destek Olmak Amacıyla Yeni Yıl Kutlamalarını Yasakladı
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İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'den beri yaptığı saldırılar devam ederken dünyanın farklı yerlerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.
İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırıların boyutu her gün artarken, Gazze'de bulunan birçok masum sivil hayatını kaybediyor.
Pakistan'da İsrail'in Filistin'e yaptığı katliama destek amacıyla yeni yıl kutlamalarını yasakladığını duyurdu.
Pakistan'da geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar, yeni yıl kutlamalarına ilişkin bir mesaj yayınlayarak halka "sadelik" çağrısında bulundu.
Gazze'de yaşanılan katliamı vurgulayan Kakar, Pakistan'ın tüm uluslararası platformlarda Filistin halkı için sesini yükselttiğini ve gelecekte de bunu yapmaya devam edeceğini söyledi.
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Kakar, yayınladığı mesajda Pakistan'ın Filistin'e yardım malzemeleri gönderdiğini de söyledi.
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