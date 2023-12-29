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Pakistan, Filistin'e Destek Olmak Amacıyla Yeni Yıl Kutlamalarını Yasakladı

Pakistan, Filistin'e Destek Olmak Amacıyla Yeni Yıl Kutlamalarını Yasakladı

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 15:22

İsrail ve Gazze arasında 7 Ekim'den beri devam eden savaşta birçok Filistinli sivil hayatını kaybetti. Pakistan, İsrail'in yaptığı bu saldırılarda Filistin'in yanında olduğunu duyurarak yeni yıl kutlamalarını yasakladığını duyurdu.

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İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'den beri yaptığı saldırılar devam ederken dünyanın farklı yerlerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'den beri yaptığı saldırılar devam ederken dünyanın farklı yerlerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırıların boyutu her gün artarken, Gazze'de bulunan birçok masum sivil hayatını kaybediyor.

İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırıların boyutu her gün artarken, Gazze'de bulunan birçok masum sivil hayatını kaybediyor.

Pakistan'da İsrail'in Filistin'e yaptığı katliama destek amacıyla yeni yıl kutlamalarını yasakladığını duyurdu.

Pakistan'da İsrail'in Filistin'e yaptığı katliama destek amacıyla yeni yıl kutlamalarını yasakladığını duyurdu.

Pakistan'da geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar, yeni yıl kutlamalarına ilişkin bir mesaj yayınlayarak halka "sadelik" çağrısında bulundu.

Pakistan'da geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar, yeni yıl kutlamalarına ilişkin bir mesaj yayınlayarak halka "sadelik" çağrısında bulundu.

Gazze'de yaşanılan katliamı vurgulayan Kakar, Pakistan'ın tüm uluslararası platformlarda Filistin halkı için sesini yükselttiğini ve gelecekte de bunu yapmaya devam edeceğini söyledi.

Gazze'de yaşanılan katliamı vurgulayan Kakar, Pakistan'ın tüm uluslararası platformlarda Filistin halkı için sesini yükselttiğini ve gelecekte de bunu yapmaya devam edeceğini söyledi.
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Kakar, yayınladığı mesajda Pakistan'ın Filistin'e yardım malzemeleri gönderdiğini de söyledi.

Kakar, yayınladığı mesajda Pakistan'ın Filistin'e yardım malzemeleri gönderdiğini de söyledi.

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