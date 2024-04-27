Pahalılık Nihat Hatipoğlu’nu da Vurdu: Fahiş Fiyatlara Tepki
Pahalılık Nihat Hatipoğlu’nu da Vurdu: Fahiş Fiyatlara Tepki
Ramazan Ayları’nda yaptığı program ve kazandığı aylık ücretle sık sık gündeme gelen Nihat Hatipoğlu, hayat pahalılığından şikayet etti. Hatipoğlu, restoranların uyguladığı yüksek fiyat politikasının İslam ahlakıyla uymadığını söyledi.
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İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Sabah Gazetesi’ndeki yazısında hayat pahalılığını kaleme aldı.
“Marketlerde, lokanta ve benzeri mekânlarda baş döndüren pahalılık ve günlük, hatta saatlik oynak fiyatlar hepimizi rahatsız ediyor.”
“Elbette idareciler gereken tedbirleri alıyor ve alacaklar da. Caydırıcı müeyyideler ne yazık ki çoğu kez göz ardı edilemeyen birer çözüm olarak ortada duruyor. Ancak her şeyden önce vicdanen rahatsız olmak gerekiyor"
"Bence 'Şu fiyatı koydum, isterse müşteri oturmasın' diyemezsiniz. Eğer bu sektördeyseniz insana en uygun, insaflı ve makul fiyatlarla imkân sunmalısınız. Bunun bir kul hakkı olduğunu bilmeniz gerekir. Tabii vatandaşların da bu astronomik listeye kural, akıl, vicdan çerçevesinde makul, kavgasız gürültüsüz ikazlar yapmaları gerek”
“Kimse alınmasın ama ahlakımız İslam ahlakıyla örtüşmüyor. Kendimizi iman, akıl, vicdan üçgeninde sorgulamalıyız. Onun için bereket kalmadı, huzur kalmadı. Sevgi azaldı, kavga çoğaldı. Nasipsizlik diz boyu.”
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