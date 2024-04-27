Pahalılık Nihat Hatipoğlu’nu da Vurdu: Fahiş Fiyatlara Tepki

Ramazan Ayları’nda yaptığı program ve kazandığı aylık ücretle sık sık gündeme gelen Nihat Hatipoğlu, hayat pahalılığından şikayet etti. Hatipoğlu, restoranların uyguladığı yüksek fiyat politikasının İslam ahlakıyla uymadığını söyledi.