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Özlem Tekin'in Bir Türlü Unutamadığın O Efsanevi Şarkısı Hangisi?

etiket Özlem Tekin'in Bir Türlü Unutamadığın O Efsanevi Şarkısı Hangisi?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
16.07.2026 - 23:01
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Derin bir nefes alın... Çünkü o efsane ismin yıllar geçse de unutamadığımız şarkısını seçiyoruz! Kabul edelim Özlem Tekin'in her şarkısı güzel ama bazıları var ki... Gelin birlikte seçelim!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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