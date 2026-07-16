Özlem Tekin'in Bir Türlü Unutamadığın O Efsanevi Şarkısı Hangisi?
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Derin bir nefes alın... Çünkü o efsane ismin yıllar geçse de unutamadığımız şarkısını seçiyoruz! Kabul edelim Özlem Tekin'in her şarkısı güzel ama bazıları var ki... Gelin birlikte seçelim!
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Şimdi iyi düşün... Tek bir seçim hakkın var. En iyi Özlem Tekin şarkısı hangisi?
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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