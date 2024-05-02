Özgür Özel, Taksim Eleştirilerine Yanıt Verdi, Sandığı İşaret Etti: 'O Barikatı Seçimi Kazanarak Yıkacağım'
İktidarın Taksim kararını tanımayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüm vatandaşları 1 Mayıs'ta Saraçhane'ye davet etmiş, ardından 1 Mayıs günü barikatın aşılmaması üzerine alandan ayrılmıştı. Tutumu sonrası eleştirilerin odağı haline gelen Özel, 'Çatışma görüntüsü bize yakışmazdı. Polis de halkın çocuğu, emekçi. Ben o barikatı seçimi kazanarak yıkacağım.' dedi.
İktidarın, 1 Mayıs'ta Taksim'de toplanılmasına izin vermemesi sendikaların, STK'ların ve CHP yönetiminin tepkisini çekmiş ve Taksim'e yürümek için tüm vatandaşlar Saraçhane'ye davet edilmişti.
1 Mayıs günü alana gelen sendika ve siyasi parti yöneticileri, polis barikatının aşılamaması üzerine alanı terk etti.
Saraçhane'de toplanma kararı sonrası geri çekilme kararı alınması büyük tepki çekti. Tepkilerin en büyüklerinden biri de alana gelip kısa bir konuşma yaparak ayrılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e oldu.
Konuyla ilgili gazeteci İsmail Küçükkaya'ya açıklamalarda bulunan Özel, çekilme kararını sendikalara bıraktıklarını hatırlatarak 'Sendikalar gittiler bariyerin önünde polisle müzakere ettiler. Polis izin vermeyince döndüler ve Saraçhane'de kutlamaya karar verdiler. Polisle çatışmamaya karar verdiler. Ben zaten açıklamamda polisin de bir baba bir eş bir evlat olduğunu hep vurguladım ve polisle çatışmanın da yanlış olacağını söyledim. Aynı şekilde polis de bir emekçidir ve polisin de emekçiye sert davranmaması gerektiğini hep söyledim' dedi.
Ana muhalefet partisi lideri olarak 1 Mayıs'ta polisle çatışma görüntüsü vermek istemediğini söyleyen Özel, 'Biz şu anda Türkiye'nin 1. partisiyiz. Bunun sorumlulukları var. Üstelik gelecekte ülkeyi yönetecek parti olarak sorumluluklarımız çok daha arttı. 31 Mart'ın kazananı olan bir parti olarak varıp da polise verilmiş kanunsuz emre rağmen polisle itişip kakışmak bana da partime de yakışmazdı.' dedi.
Saraçhane'deki görüntünün de tarihi nitelikte olduğunu söyleyen Özel, 'Sonuçta 10 yıl sonra ilk kez İstanbul'da 1 Mayıs'ta bir meydanda toplandık. Hem de öyle tek başına falan değil, hem CHP hem DİSK hem TTB hem TMMOB hem KESK gibi daha başka pek çok örgüt bir aradaydı. Beraber görüntü verdi. Bunu örgütlü toplum açısından önemli bir kazanım olarak görüyorum' ifadelerini kullandı.
Özgür Özel'in Unkapanı'ndaki tarihi Bozdoğan kemeri önünde kurulan polis barikatına çok sert tepki gösterdiğini söyleyen İsmail Küçükkaya son olarak Özel'in şu cümlelerini aktardı 'Ben o barikatı kaldıracağım. Ben devletin polisini oradan çekeceğim ama bunu kendisi de halkın çocuğu olan polisle çatışarak yapmayacağım. Ben bunu seçimden 1. parti olarak çıkmış bir genel başkan olarak önümüzdeki ilk seçimi kazanarak yapacağım. Kavga ederek iterek çatışarak değil seçimle yapacağım bunu.'
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