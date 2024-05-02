Özgür Özel, Taksim Eleştirilerine Yanıt Verdi, Sandığı İşaret Etti: 'O Barikatı Seçimi Kazanarak Yıkacağım'

Özgür Özel'in Unkapanı'ndaki tarihi Bozdoğan kemeri önünde kurulan polis barikatına çok sert tepki gösterdiğini söyleyen İsmail Küçükkaya son olarak Özel'in şu cümlelerini aktardı 'Ben o barikatı kaldıracağım. Ben devletin polisini oradan çekeceğim ama bunu kendisi de halkın çocuğu olan polisle çatışarak yapmayacağım. Ben bunu seçimden 1. parti olarak çıkmış bir genel başkan olarak önümüzdeki ilk seçimi kazanarak yapacağım. Kavga ederek iterek çatışarak değil seçimle yapacağım bunu.'