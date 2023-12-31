Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun Tablosunu Kaldırttı: Gezi Eylemlerinde Öldürülenlerin Tablosunu Astı

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, makam odasında değişiklikler yaptı. Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun astığı tabloyu kaldırarak yerine Gezi eylemlerinde hayatını kaybedenlerin yer aldığı tabloyu astı.