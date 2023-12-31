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Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun Tablosunu Kaldırttı: Gezi Eylemlerinde Öldürülenlerin Tablosunu Astı

Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun Tablosunu Kaldırttı: Gezi Eylemlerinde Öldürülenlerin Tablosunu Astı

Hilal Dumangöz
Hilal Dumangöz - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 13:21

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, makam odasında değişiklikler yaptı. Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun astığı tabloyu kaldırarak yerine Gezi eylemlerinde hayatını kaybedenlerin yer aldığı tabloyu astı.

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CHP’nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 13 yıl boyunca kullandığı makam odasında değişiklikler yaptı.

CHP’nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 13 yıl boyunca kullandığı makam odasında değişiklikler yaptı.

Gazete Duvar’ın haberine göre; Özel, Ressam Muhammet Yalçın’ın yapıp Kılıçdaroğlu’na hediye ettiği tabloyu kaldırdı.

Gazete Duvar’ın haberine göre; Özel, Ressam Muhammet Yalçın’ın yapıp Kılıçdaroğlu’na hediye ettiği tabloyu kaldırdı.

Özel, bu tablonun yerine Gezi eylemlerinde öldürülen Ali İsmail Korkmaz, Ethem Sarısülük, Abdullah Cömert, Mehmet Ayvalıtaş, Ahmet Atakan, Medeni Yıldırım, Hasan Ferit Gedik ve Berkin Elvan’ın bir arada gösterildiği Faruk Tarınç tarafından yapılan tabloyu astı.

Özel, bu tablonun yerine Gezi eylemlerinde öldürülen Ali İsmail Korkmaz, Ethem Sarısülük, Abdullah Cömert, Mehmet Ayvalıtaş, Ahmet Atakan, Medeni Yıldırım, Hasan Ferit Gedik ve Berkin Elvan’ın bir arada gösterildiği Faruk Tarınç tarafından yapılan tabloyu astı.

Yakın zamanda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabında Gezi eylemlerinin suçsuzluğunu vurgulayarak "Adalet yerini bulana kadar Gezi'yi savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandığı bir paylaşım yapmıştı.

Yakın zamanda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabında Gezi eylemlerinin suçsuzluğunu vurgulayarak "Adalet yerini bulana kadar Gezi'yi savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandığı bir paylaşım yapmıştı.

Özgür Özel'in o paylaşımı:

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