Özgür Demirtaş’tan Ali Erbaş’a Hem Gönderme Hem de Tepki!
Özgür Demirtaş’tan Ali Erbaş’a Hem Gönderme Hem de Tepki!
Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın sadece AK Partili belediye başkanlarıyla bayramlaştığı iddiasına hem gönderme yaptı hem de tepki gösterdi.
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Sözcü’de yer alan habere göre; Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Sakarya’da bayram ziyaretini sadece AK Partili belediyelere yaptı.
Güncel konularda verdiği tepkilerle sosyal medyada dikkat çeken Özgür Demirtaş, “Sadece AK Partili belediyelerle bayramlaştı” haberini de es geçmedi.
Yerel seçimlerde CHP’nin birinci parti olarak birçok belediyeyi AK Parti’den almasına gönderme yapan Demirtaş, “O zaman bu yıl bayramlaşma kısa sürmüştür” dedi.
Demirtaş ayrıca “Şaka bir yana bütün ülkenin Diyanet işleri başkanı olması gereken kişinin yaptığı inanılmaz” ifadelerini kullandı.
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