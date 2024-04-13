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Özgür Demirtaş’tan Ali Erbaş’a Hem Gönderme Hem de Tepki!

Özgür Demirtaş’tan Ali Erbaş’a Hem Gönderme Hem de Tepki!

Ali Erbaş özgür demirtaş
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.04.2024 - 11:34

Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın sadece AK Partili belediye başkanlarıyla bayramlaştığı iddiasına hem gönderme yaptı hem de tepki gösterdi.

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Sözcü’de yer alan habere göre; Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Sakarya’da bayram ziyaretini sadece AK Partili belediyelere yaptı.

Sözcü’de yer alan habere göre; Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Sakarya’da bayram ziyaretini sadece AK Partili belediyelere yaptı.

Kaynak

Güncel konularda verdiği tepkilerle sosyal medyada dikkat çeken Özgür Demirtaş, “Sadece AK Partili belediyelerle bayramlaştı” haberini de es geçmedi.

Güncel konularda verdiği tepkilerle sosyal medyada dikkat çeken Özgür Demirtaş, “Sadece AK Partili belediyelerle bayramlaştı” haberini de es geçmedi.

Yerel seçimlerde CHP’nin birinci parti olarak birçok belediyeyi AK Parti’den almasına gönderme yapan Demirtaş, “O zaman bu yıl bayramlaşma kısa sürmüştür” dedi.

Yerel seçimlerde CHP’nin birinci parti olarak birçok belediyeyi AK Parti’den almasına gönderme yapan Demirtaş, “O zaman bu yıl bayramlaşma kısa sürmüştür” dedi.

Demirtaş ayrıca “Şaka bir yana bütün ülkenin Diyanet işleri başkanı olması gereken kişinin yaptığı inanılmaz” ifadelerini kullandı.

Demirtaş ayrıca “Şaka bir yana bütün ülkenin Diyanet işleri başkanı olması gereken kişinin yaptığı inanılmaz” ifadelerini kullandı.

Özgür Demirtaş'ın paylaşımı 👇

Özgür Demirtaş'ın paylaşımı 👇
twitter.com

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