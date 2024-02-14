Özgür Demirtaş "Kime Hizmet Ediyorsun?" Diye Soran Takipçisine Tarihin En Güzel Ayarını Verdi
Özgür Demirtaş "Kime Hizmet Ediyorsun?" Diye Soran Takipçisine Tarihin En Güzel Ayarını Verdi
Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medyadaki yorumlarıyla yanı başımızda. Ancak bu sefer yaptığı paylaşım hem hepsinden çok farklı hem de bir o kadar yüzleri güldüren cinsten.
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Özgür Demirtaş şu an en yakınımızdaki ekonomist. Kendisi sosyal medyayı aktif bir şekilde kullandığı için yorumları her zaman gündemde.
Özgür Hoca'yı, Necmettin Batırel'in "şakkadanak" dolar satarkenki yüz ifadesiyle tanımıştık.
Geçtiğimiz günlerde Özgür Demirtaş, kemerinin fiyatı üzerinden sansasyon yaratmaya çalışan bir haber sitesine cevabı böyle yapıştırmıştı.
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Özgür Hoca'nın şimdiki cevabı ise 14 Şubat ruhuna oldukça uygun bir kapak oldu.
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Özgür Demirtaş'ın hanımcılığı kullanıcılar tarafından bakın nasıl takdir edildi?
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