Özgür Demirtaş, Sokak Röportajında 'Emekli Maaşı Yeterli' Diyen Genç Kıza Maaş Belirledi
Özgür Demirtaş, Sokak Röportajında 'Emekli Maaşı Yeterli' Diyen Genç Kıza Maaş Belirledi
Mart 2024 yerel seçimlerinde Ak Parti, 2002 yılında iktidara geldiğinden bu yana ilk kaz bir seçimden ilk sırada çıkmayınca nedenleri sorgulanmaya başlamıştı. Ana nedenin ekonomideki bozulma olduğu konuşulurken, en çok da emekli maaşlarındaki erime odak noktasına yerleşmişti. Bu konuda yapılan bir sokak röportajı da ilgi çekti.
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2024 yılı Mart ayında yapılan yerel seçimlerin sonuçları uzun süredir görülmeyen bir manzara oluşturmuştu.
Seçim sonuçları
Ekonomi ve emekli maaşları
Bir sokak röportajında genç bir vatandaşın bu konuda söyledikleri de gündemde öne çıktı.
Genç bir kadının, 10 bin liralık emekli maaşını yeterli görmesi sosyal medyada da yorumlara neden oldu.
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En çok dikkat çeken yorumlardan biri de Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan geldi.
Genç vatandaşın henüz hayat tecrübesine sahip olmaması nedeniyle yaptığı açıklamalar sosyal medyada bir kesim tarafından üzüntüyle karşılanırken,
Emekliliğin bir tercih olduğunu düşünmesi ve devletten yaşlılara yıllarca çalışırken ödedikleri primler karşılığı değil de karşılıksız verildiğini sanması da gerçeklerden bir nebze uzaktı.
Bir kesim de Özgür Demirtaş'ın yorum yapmasını yanlış buldu.
Demirtaş'a karşıt yapılan yorumlarda da emekli olana dek herkesin alım gücünün çok yüksek olduğunu düşünenler de vardı.
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Gençlerin, ilerleyen yaşlara yönelik fikrinin olmaması sorgulanırken,
Eğitim sistemindeki sorgulama temeli de yorumlarda öne çıktı.
Sizce emekli maaşlarının alım gücündeki erime, emeklilerin suçu mu?
Emekli maaşı tek başına yaşayan birine yeter mi?
Emekli olana dek birikim yapamamak kişilerin suçu mu?
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