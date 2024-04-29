Özgür Demirtaş, Sokak Röportajında 'Emekli Maaşı Yeterli' Diyen Genç Kıza Maaş Belirledi

Bu sorgulamalarda öncelikle neden ekonomideki bozulma olarak çıkarılırken, milyonlarca emeklinin en düşük maaş olan 10 bin lira ile geçinmeye çalışması ve zam beklentilerinin enflasyonla mücadelede karşılık bulmaması ana nedenler olarak konuşulmuş ve halen de konuşulmaya devam eden nedenler olarak yer alıyor.