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Özgür Demirtaş, Sokak Röportajında 'Emekli Maaşı Yeterli' Diyen Genç Kıza Maaş Belirledi

Özgür Demirtaş, Sokak Röportajında 'Emekli Maaşı Yeterli' Diyen Genç Kıza Maaş Belirledi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
29.04.2024 - 10:24

Mart 2024 yerel seçimlerinde Ak Parti, 2002 yılında iktidara geldiğinden bu yana ilk kaz bir seçimden ilk sırada çıkmayınca nedenleri sorgulanmaya başlamıştı. Ana nedenin ekonomideki bozulma olduğu konuşulurken, en çok da emekli maaşlarındaki erime odak noktasına yerleşmişti. Bu konuda yapılan bir sokak röportajı da ilgi çekti.

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2024 yılı Mart ayında yapılan yerel seçimlerin sonuçları uzun süredir görülmeyen bir manzara oluşturmuştu.

2024 yılı Mart ayında yapılan yerel seçimlerin sonuçları uzun süredir görülmeyen bir manzara oluşturmuştu.

Seçim sonuçları

Seçim sonuçları

Seçimlerde sandıktan CHP yıllar sonra en çok oy alan parti olarak çıkınca, 22 yılın ardından ve sadece 10 ay önce yapılan Mayıs 2023 genel seçimlerinden lider lider çıkan Ak Parti'ye yönelik sosyolojik ve politik sorgulamalar hız kazanmıştı.

Ekonomi ve emekli maaşları

Ekonomi ve emekli maaşları

Bu sorgulamalarda öncelikle neden ekonomideki bozulma olarak çıkarılırken, milyonlarca emeklinin en düşük maaş olan 10 bin lira ile geçinmeye çalışması ve zam beklentilerinin enflasyonla mücadelede karşılık bulmaması ana nedenler olarak konuşulmuş ve halen de konuşulmaya devam eden nedenler olarak yer alıyor.

Bir sokak röportajında genç bir vatandaşın bu konuda söyledikleri de gündemde öne çıktı.

Genç bir kadının, 10 bin liralık emekli maaşını yeterli görmesi sosyal medyada da yorumlara neden oldu.

Genç bir kadının, 10 bin liralık emekli maaşını yeterli görmesi sosyal medyada da yorumlara neden oldu.
twitter.com
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En çok dikkat çeken yorumlardan biri de Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan geldi.

En çok dikkat çeken yorumlardan biri de Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan geldi.
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Genç vatandaşın henüz hayat tecrübesine sahip olmaması nedeniyle yaptığı açıklamalar sosyal medyada bir kesim tarafından üzüntüyle karşılanırken,

Genç vatandaşın henüz hayat tecrübesine sahip olmaması nedeniyle yaptığı açıklamalar sosyal medyada bir kesim tarafından üzüntüyle karşılanırken,
twitter.com

Emekliliğin bir tercih olduğunu düşünmesi ve devletten yaşlılara yıllarca çalışırken ödedikleri primler karşılığı değil de karşılıksız verildiğini sanması da gerçeklerden bir nebze uzaktı.

Emekliliğin bir tercih olduğunu düşünmesi ve devletten yaşlılara yıllarca çalışırken ödedikleri primler karşılığı değil de karşılıksız verildiğini sanması da gerçeklerden bir nebze uzaktı.
twitter.com

Bir kesim de Özgür Demirtaş'ın yorum yapmasını yanlış buldu.

Bir kesim de Özgür Demirtaş'ın yorum yapmasını yanlış buldu.
twitter.com

Demirtaş'a karşıt yapılan yorumlarda da emekli olana dek herkesin alım gücünün çok yüksek olduğunu düşünenler de vardı.

Demirtaş'a karşıt yapılan yorumlarda da emekli olana dek herkesin alım gücünün çok yüksek olduğunu düşünenler de vardı.
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Gençlerin, ilerleyen yaşlara yönelik fikrinin olmaması sorgulanırken,

Gençlerin, ilerleyen yaşlara yönelik fikrinin olmaması sorgulanırken,
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Eğitim sistemindeki sorgulama temeli de yorumlarda öne çıktı.

Eğitim sistemindeki sorgulama temeli de yorumlarda öne çıktı.
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Sizce emekli maaşlarının alım gücündeki erime, emeklilerin suçu mu?

Sizce emekli maaşlarının alım gücündeki erime, emeklilerin suçu mu?
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Emekli maaşı tek başına yaşayan birine yeter mi?

Emekli maaşı tek başına yaşayan birine yeter mi?
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Emekli olana dek birikim yapamamak kişilerin suçu mu?

Emekli olana dek birikim yapamamak kişilerin suçu mu?
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