Özgür Demirtaş’ın Sosyal Medyadan Gelen Asgari Ücret Sorusuna Verdiği Üzücü Cevap
Özgür Demirtaş’ın Sosyal Medyadan Gelen Asgari Ücret Sorusuna Verdiği Üzücü Cevap
Geçtiğimiz günlerden açıklanan 17.002 TL’lik yeni asgari ücretin yankıları devam ederken, Özgür Demirtaş’ın sosyal medyadan kendisine gelen bir soruya verdiği cevap herkesi üzdü.
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2024 yılı asgari ücret tutarı 17.002 TL olarak açıklandı.
Rakam, bir kesim tarafından çok düşük bulunurken bir kesim tarafından da oldukça yeterli bulundu.
Asgari ücret konusunda bir çok yoruma bulunan Özgür Demirtaş, bu kez kendisine gelen asgari ücret sorusuna verdiği yanıtla herkesi üzdü.
Bir sosyal medya kullanıcısı Özgür Demirtaş’a “Özgür hocam asgari ücretle hiçbir zaman bir evimiz bir arabamız olmayacak değil mi biraz da gerçekleri konuşalım” diye bir soru sordu.
Özgür Demirtaş’tan gelen cevap ise herkesi üzdü: “Olmayacak”
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