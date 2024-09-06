Özellikle Yaz Aylarında Artan Harcamaları Kontrol Altına Alıp Bütçeyi Rahatlatmanın 10 Yolu
Özellikle Yaz Aylarında Artan Harcamaları Kontrol Altına Alıp Bütçeyi Rahatlatmanın 10 Yolu
Yaz demek tatil demek, gezip tozmak demek. E tüm bunlar da yazın daha fazla harcama yapmak demek! Yazın tadını çıkarırken bir yandan da bütçenizi kontrol etmek istiyorsanız buyurun içeriğe 👇
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1. Tatilde, ne var ne yok indirim kovalayın!
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2. Alışveriş listenizle dost olun!
3. Yaz akşamları dışarı çıkmadan evde eğlence!
4. İnternetten alışverişte indirim kodlarını unutmayın!
5. Soğuk içecekler için bütçe dostu alternatifler!
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