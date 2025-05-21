Oytun Erbaş Kendi Zekasını Ünlü İsimlerin Zekalarıyla Kıyasladı
Tıp doktoru Oytun Erbaş YouTube'daki farklı kanallara konuk olmasıyla tanınan bir isimdi. Son zamanlarda TV'lerde de çıkmaya başlayan Erbaş zekası konusunda da oldukça özgüvenli. Hatta geçtiğimiz günlerde Beyaz TV'de katıldığı bir programda kendi zekasını Celal Şengör, Özgür Demirteş, Şener Üşümezsoy gibi akademisyenler ve bazı ekran yüzleriyle kıyasladı. Kendisine en yakın zekaya sahip olan kişinin Ahmet Çakar olduğunu söyledi.
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Erbaş'ın yayınından ilgili kesit şöyle;
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Tabii yorumlar da gecikmedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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