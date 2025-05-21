Oytun Erbaş Kendi Zekasını Ünlü İsimlerin Zekalarıyla Kıyasladı

Tıp doktoru Oytun Erbaş YouTube'daki farklı kanallara konuk olmasıyla tanınan bir isimdi. Son zamanlarda TV'lerde de çıkmaya başlayan Erbaş zekası konusunda da oldukça özgüvenli. Hatta geçtiğimiz günlerde Beyaz TV'de katıldığı bir programda kendi zekasını Celal Şengör, Özgür Demirteş, Şener Üşümezsoy gibi akademisyenler ve bazı ekran yüzleriyle kıyasladı. Kendisine en yakın zekaya sahip olan kişinin Ahmet Çakar olduğunu söyledi.