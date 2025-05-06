Outlive: Uzun Ömür Bilimi ve Sanatı
Uzun ömür, tarih boyunca insanoğlunun ilgisini çeken ve üzerine araştırmalar yapılan bir konu olmuştur. Bilim ve sanat, bu alanda birçok keşif ve yenilik sunmuş, insanların daha sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmuştur. “Outlive” kelimesi İngilizce kökenlidir ve anlamı “daha uzun yaşamak” demektir. Uzun ömür ve sağlıklı yaşlanma konularında yapılan çalışmalarda outlive kelimesi, daha uzun ve kaliteli bir yaşam sürme hedefini belirtmek için kullanılabilir.
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Uzun Ömür Biliminin Temelleri
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