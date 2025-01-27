Otoritenizi Korumak İçin Bunlardan Vazgeçmeyin! Yöneticilerin En Çok Yaptığı 11 Hata
Otoritenizi Korumak İçin Bunlardan Vazgeçmeyin! Yöneticilerin En Çok Yaptığı 11 Hata
Otoritenizi sarsmadan ekibi iyi bir şekilde yönetmek için yapmanız gereken birkaç şey bulunuyor. İşte bu zamana kadar yöneticilerin en sık yaptığı hataları derledik. Hazırsanız neleri yapmamak gerekiyor, bir göz atalım!
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1. Net olmamak ve net konuşmamak.
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2. Karşısındaki kişileri dinlememek.
3. Açık ve şeffaf olmamak.
4. Eleştirileri yapıcı bir şekilde ilerletememek.
5. Vizyon eksikliğinin olması.
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6. Delege etmemek.
7. Sözlerle davranışların tutarlı olmaması.
8. Çalışanları tanımamak.
9. Destek olmamak.
10. Kişisel gelişime önem vermemek.
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11. Hızlı ve aceleci kararlar almak.
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