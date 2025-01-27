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Otoritenizi Korumak İçin Bunlardan Vazgeçmeyin! Yöneticilerin En Çok Yaptığı 11 Hata

etiket Otoritenizi Korumak İçin Bunlardan Vazgeçmeyin! Yöneticilerin En Çok Yaptığı 11 Hata

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
27.01.2025 - 17:01

Otoritenizi sarsmadan ekibi iyi bir şekilde yönetmek için yapmanız gereken birkaç şey bulunuyor. İşte bu zamana kadar yöneticilerin en sık yaptığı hataları derledik. Hazırsanız neleri yapmamak gerekiyor, bir göz atalım!

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1. Net olmamak ve net konuşmamak.

Hedefleri, beklentileri ve stratejileri açıkça ifade etmemek sizin otoritenizi sarsabilir. Öyle ki kişiler, yöneticilerinden net olmalarını bekler. Eğer siz net değilseniz veya net bir şekilde konuşmuyorsanız kim sizin kararlarınıza nasıl güvenecek?

2. Karşısındaki kişileri dinlememek.

Çalışanların fikirlerini ve geri bildirimlerini dikkate almamak en sık yapılan hatalardan biri. Hem ekip bağlarını zedeliyor hem de çalışanların size karşı olan tutumlarını etkiliyor. Bu yüzden karşınızdaki kişileri dinleyin, odaklanın ve onların da fikirlerinin önemli olduğunu hissettirin.

3. Açık ve şeffaf olmamak.

Bilgileri gizlemek veya yanlış yönlendirmek de sık yapılan hatalardan biri. Siz ekibiniz başta olmak üzere herkese karşı açık ve şeffaf olmalısınız ki hem yaptıklarınız görünsün hem de insanların sizin hakkında kötü düşünmesinin önüne geçin.

4. Eleştirileri yapıcı bir şekilde ilerletememek.

Kişileri hedef alan, motive etmeyen eleştiriler yapmak da en büyük hatalardan biri. Tabii ki eleştiriler önemlidir ama nasıl eleştirdiğiniz de önemlidir. Eğer yapıcı şekilde eleştiri yapamıyorsanız bu ekibin motivasyonunu kırar ve iletişimi de daha çıkılmaz bir hale getirir.

5. Vizyon eksikliğinin olması.

Net bir vizyon sunamamak ve ekibi motive edecek bir hedef belirleyememek de süreci zorlaştırabilir. Netlik önemli ama doğru hedefler koymak ve vizyonu da anlatmak önem taşıyor. Bu yüzden bunlara odaklanmayı ihmal etmemelisiniz.

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6. Delege etmemek.

Tüm işleri tek başına yapmaya çalışmak ve yetki devretmemek hem çalışanların motivasyonunu düşürür hem de sizi farklı bir noktada konumlandırır. Unutmayın, her şey bir ekip işi bu yüzden doğru bir şekilde delege etmek çok önemli.

7. Sözlerle davranışların tutarlı olmaması.

Beklentilerinin aksine davranmak ve tutarsız olmak sizin de sözlerinizi geçersiz kılar. Bu yüzden sözlerinizle davranışlarınızın tutarlı olmasına özen göstermeli ve buna göre hareket etmelisiniz. Unutmayın siz çalışanlarınız için örneksiniz.

8. Çalışanları tanımamak.

Çalışanların başarılarını takdir etmemek ve onları motive edecek ödüller vermemek uzun sürede herkesi mutsuz edebilir. Çalışanlarınızı iyi tanımalı, görevlerini bilmeli ve onlar ile sık iletişimde olmalısınız.

9. Destek olmamak.

Çalışanların zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olmamak ve onları sadece izlemek de sık yapılan hatalardan biri. Evet siz yöneticisiniz ama unutmayın ki ekibinizden de siz sorumlusunuz. Bu yüzden onlara destek olmayı ihmal etmemelisiniz.

10. Kişisel gelişime önem vermemek.

Çalışanların kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamamak da sık yapılan hatalardan biridir. Çalışanların kişisel gelişimi onların motivasyonu açısından da oldukça önemli olduğu için buna göre bir plan hazırlamak çok iyi ve verimli olabilir.

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11. Hızlı ve aceleci kararlar almak.

Gerekli analizleri yapmadan karar vermek büyük sonuçlar doğurabilir. Karar almadan önce düşünmeli, sonuçlarını önden analiz etmelisiniz. Kararlar oldukça önemlidir, çalışanlarınız da sonuçta kararlarınıza bakıyor.

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