Otoritenizi Korumak İçin Bunlardan Vazgeçmeyin! Yöneticilerin En Çok Yaptığı 11 Hata

Kişileri hedef alan, motive etmeyen eleştiriler yapmak da en büyük hatalardan biri. Tabii ki eleştiriler önemlidir ama nasıl eleştirdiğiniz de önemlidir. Eğer yapıcı şekilde eleştiri yapamıyorsanız bu ekibin motivasyonunu kırar ve iletişimi de daha çıkılmaz bir hale getirir.