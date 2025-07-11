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Ortamlarda Satılacak Kritik Bilgiler Paylaşarak Ufkumuzu Açan Kişiler

Ortamlarda Satılacak Kritik Bilgiler Paylaşarak Ufkumuzu Açan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.07.2025 - 13:03

Yeni adı X olan Twitter'ın alamet-i farikalarından biri de ilginç bilgilerin imece usulü bir paylaşımın altında toplanması, bilginin yayılması. Ne zamandır önümüze çıkmayan bu tip paylaşımlar tekrar önümüze düştü. Bilgiye nasıl aç kalınmışsa yüzlerce yanıt geldi.

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İlk paylaşım şöleydi;

İlk paylaşım şöleydi;
twitter.com

Yanıtlar da böyle;

Yanıtlar da böyle;
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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