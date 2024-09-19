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Ortaköy’de Turist ile Esnaf Kavgası: “Biz Olmasak Açsınız” Demiş

Ortaköy’de Turist ile Esnaf Kavgası: “Biz Olmasak Açsınız” Demiş

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.09.2024 - 19:25

Ortaköy’de Arapça konuşan bir turist ile esnaf arasında yaşanan tartışma kameralar tarafından kaydedildi. İddiaya göre kadın turist, esnafa “Biz olmasak açsınız” diyerek bağırdı.

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İstanbul Ortaköy’de genellikle kumpir satışı yapan esnafların turist çekmek için yaptığı hareketler geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu.

İstanbul Ortaköy’de genellikle kumpir satışı yapan esnafların turist çekmek için yaptığı hareketler geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu.

Görüntüler 👇

Ortaköy esnafı bugün ise yaşanan kavga ile gündemde.

Ortaköy esnafı bugün ise yaşanan kavga ile gündemde.

Asayiş Berkemal isimli Twitter hesabının paylaştığı videoda, Arapça konuşan bir kadının esnafla yaşadığı tartışmada “Biz olmasak açsınız” diyerek bağırdığı iddia edildi.

Asayiş Berkemal isimli Twitter hesabının paylaştığı videoda, Arapça konuşan bir kadının esnafla yaşadığı tartışmada “Biz olmasak açsınız” diyerek bağırdığı iddia edildi.

İşte kavganın görüntüleri 👇

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