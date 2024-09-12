Orta Asya’daki Soydaşlarımız Kazakistan’ın Para Birimi Tenge Hakkında 12 Bilgi

Kazakistan'ın bağımsızlık zamanında ekonomik kimliğini güçlendiren bir unsur olan Tenge ile karşınızdayız. Orta Asya'nın en büyük ülkesi olan ve geniş bozkırları, dağları, gölleri ile doğal güzelliklere sahip olan Kazakistan'a biraz bakmak gerekiyor. Gelin beraber para birimi olan Tenge hakkındaki bilgilere bakalım!