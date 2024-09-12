Orta Asya’daki Soydaşlarımız Kazakistan’ın Para Birimi Tenge Hakkında 12 Bilgi
Orta Asya’daki Soydaşlarımız Kazakistan’ın Para Birimi Tenge Hakkında 12 Bilgi
Kazakistan'ın bağımsızlık zamanında ekonomik kimliğini güçlendiren bir unsur olan Tenge ile karşınızdayız. Orta Asya'nın en büyük ülkesi olan ve geniş bozkırları, dağları, gölleri ile doğal güzelliklere sahip olan Kazakistan'a biraz bakmak gerekiyor. Gelin beraber para birimi olan Tenge hakkındaki bilgilere bakalım!
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1. Tenge'nin doğuşu
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2. Tenge'nin anlamı
3. Alt birimi
4. İlk banknotların basımı
5. Doğal kaynaklar ile bağlantısı
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6. Para biriminin simgesi
7. Merkez Bankası'nın işlevi
8. Enflasyon olayı
9. Uluslararası alanda kullanımı
10. İlk kez kullanımı
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