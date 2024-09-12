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Orta Asya’daki Soydaşlarımız Kazakistan’ın Para Birimi Tenge Hakkında 12 Bilgi

etiket Orta Asya’daki Soydaşlarımız Kazakistan’ın Para Birimi Tenge Hakkında 12 Bilgi

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
12.09.2024 - 14:29

Kazakistan'ın bağımsızlık zamanında ekonomik kimliğini güçlendiren bir unsur olan Tenge ile karşınızdayız. Orta Asya'nın en büyük ülkesi olan ve geniş bozkırları, dağları, gölleri ile doğal güzelliklere sahip olan Kazakistan'a biraz bakmak gerekiyor. Gelin beraber para birimi olan Tenge hakkındaki bilgilere bakalım!

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1. Tenge'nin doğuşu

1. Tenge'nin doğuşu

1991'de Sovyet Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını kazanan Kazakistan, 1993 yılında ulusal para birimi olan Tenge'yi tüm dünyaya tanıttı. Böylece ekonomik olarak özgürlüğünü de tüm dünyaya göstermiş oldu.

2. Tenge'nin anlamı

2. Tenge'nin anlamı

Türk kökenli olan Tenge'nin anlamı denge ve ölçüdür. Bir para birimine bu kadar anlamlı bir isim koymak oldukça etkileyici. Ekonomik açıdan dengeli ilerlemek istediklerini göstermek adına kullanılan bir metafordur.

3. Alt birimi

3. Alt birimi

Tenge'nin alt biriminin adı Tiyin'dir. Aynı TL gibi, 1 Tenge 100 Tiyin'e bölünmektedir. Fakat günümüz Kazakistan'ında Tiyin kullanımı oldukça azdır, daha çok banknotlar kullanılır.

4. İlk banknotların basımı

4. İlk banknotların basımı

Tenge banknotları ilk olarak İngiltere'de basılmıştır. Tasarım olarak Kazakistan'ın ulusal sembolleri ve kültürel mirasları kullanılmıştır. Banknotları elinize aldığınız zaman Kazakistan için önemli olan tarihi figürleri ve simgeleri görebilirsiniz.

5. Doğal kaynaklar ile bağlantısı

5. Doğal kaynaklar ile bağlantısı

Kazakistan'a bakıldığı zaman büyük oranda doğal kaynaklara sahip olduğu görülür. Petrol, doğalgaz ve metal ihracatı ülkenin ekonomik performansına etki eder. Bu durumda para biriminin değerini etkiler.

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6. Para biriminin simgesi

6. Para biriminin simgesi

Tenge'nin sembolü '₸' olarak karşımıza çıkar. 2007'de yapılan bir yarışma sonucunda seçilmiştir. 2008 yılında da resmi olarak kabul edilmiştir. Çok uzak olmayan bir geçmişte Tenge'nin simgesi belli olmuştur.

7. Merkez Bankası'nın işlevi

7. Merkez Bankası'nın işlevi

Kazakistan Ulusal Bankası hem basım hem de para politikasını yöneten ana merkezdir. Enflasyonu kontrol etmek, ekonomide dengeyi ve istikrarı sağlamak amacıyla Tenge'yi yönetir.

8. Enflasyon olayı

8. Enflasyon olayı

Kazakistan'ın bağımsızlığından bu yana birçok enflasyon dalgası ile mücadele edilmiştir. 1990'ların sonlarında ve 2015 yılında Tenge'nin değerinde düşüşler gerçekleşmiştir.

9. Uluslararası alanda kullanımı

9. Uluslararası alanda kullanımı

Tenge, uluslararası piyasada serbest bir şekilde dönüştürülebilen bir para birimi değildir. Bölgesel ve yerel ticarette oldukça yaygın bir şekilde kullanılır. Komşu ülkeleriyle olan ticaretinde de önemli bir rol oynar.

10. İlk kez kullanımı

10. İlk kez kullanımı

15 Kasım 1993 yılında ilk kez kullanılmaya başlanmıştır. Bu tarih her yıl 'Tenge Günü' olarak kutlanılmaktadır. Sonuçta ekonomik olarak bağımsızlığın ilan edilmesini simgeler. Bu yüzden coşkuyla kutlanan bir gündür.

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11. Basımı ve dağıtımı

11. Basımı ve dağıtımı

Her ne kadar ilk basımlar İngiltere'de gerçekleşmiş olsa da sonradan Kazakistan kendi para basım tesislerini kurmuştur. Tenge'nin üretimini ve dağıtımını tamamen yerli imkanlarla gerçekleştirmeye başlamışlardır. Böylece ulusal para biriminin güvenliği artmıştır.

12. Altın rezervleri ile değerli hale gelmesi

12. Altın rezervleri ile değerli hale gelmesi

Kazakistan Tenge'nin değerini korumak için altın rezervlerini kullanır. Dünyanın en büyük altın üreticilerinden bir olup bunu finansal istikrarı desteklemek için verimli bir şekilde yönetmeye çalışır. Böylece ekonomik krizlere karşı dirençli bir hale gelinir.

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