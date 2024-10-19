Orionid Meteor Yağmuru Ne Zaman, Nasıl İzlenebilir? Orionid Meteor Yağmuru Türkiye’de Görülecek mi?

‘Orion meteor yağmuru’ olarak da bilinen ve 16 Ekim’den itibaren az da olsa gözlemlenen meteor yağmuru, en net olacak 20 ve 21 Ekim' 2024 tarihlerinde izlenecek.

Meteor yağmuru yoğun olarak 16 ila 26 Ekim tarihleri arasında yaşansa da Orionidler 7 Kasım'a kadar görülebilecek.