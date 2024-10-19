Orionid Meteor Yağmuru Ne Zaman, Nasıl İzlenebilir? Orionid Meteor Yağmuru Türkiye’de Görülecek mi?
Orionid Meteor Yağmuru Ne Zaman, Nasıl İzlenebilir? Orionid Meteor Yağmuru Türkiye’de Görülecek mi?
Ekim ayının heyecanla beklenen gökyüzü olayı başlıyor! Halley Kuyruklu Yıldızı'nın yörüngesinde bıraktığı parçacıklar, Dünya'dan görülen en hızlı meteor yağmuruna dönüşecek. Peki, Orionid meteor yağmuru ne zaman balkıyor? Orionid meteor yağmuru nereden, nasıl izlenebilir?
İşte Orionid meteor yağmuru ile ilgili tüm detaylar…
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Kuzey Yarımküre'de gökyüzü gözlemcilerinin heyecanla beklediği Orionid meteor yağmurunda saatte yaklaşık 20 göktaşı görülebilecek.
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Orionid Meteor Yağmuru Ne Zaman?
Orionid Meteor Yağmuru Türkiye’den İzlenecek mi?
Orionid Meteor Yağmuru Nedir?
Orionidler saatte ortalama 240 bin kilometre hızla yol alıyor!
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