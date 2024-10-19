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Orionid Meteor Yağmuru Ne Zaman, Nasıl İzlenebilir? Orionid Meteor Yağmuru Türkiye’de Görülecek mi?

Orionid Meteor Yağmuru Ne Zaman, Nasıl İzlenebilir? Orionid Meteor Yağmuru Türkiye’de Görülecek mi?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
19.10.2024 - 09:31

Ekim ayının heyecanla beklenen gökyüzü olayı başlıyor! Halley Kuyruklu Yıldızı'nın yörüngesinde bıraktığı parçacıklar, Dünya'dan görülen en hızlı meteor yağmuruna dönüşecek. Peki, Orionid meteor yağmuru ne zaman balkıyor? Orionid meteor yağmuru nereden, nasıl izlenebilir? 

İşte Orionid meteor yağmuru ile ilgili tüm detaylar…

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Kuzey Yarımküre'de gökyüzü gözlemcilerinin heyecanla beklediği Orionid meteor yağmurunda saatte yaklaşık 20 göktaşı görülebilecek.

Kuzey Yarımküre'de gökyüzü gözlemcilerinin heyecanla beklediği Orionid meteor yağmurunda saatte yaklaşık 20 göktaşı görülebilecek.

Her yıl Ekim ayının ortalarında başlayıp Kasım'a kadar süren bu kusursuz gökyüzü olayında ortaya çıkan meteor, 'Orionidler' olarak bilinir çünkü meteorlar, Orion'un ikinci en parlak yıldızı olan kızıl Betelgeuse'nin kuzeyindeki bir bölgeden gökyüzüne adeta bir yelpaze şeklinde yayılıyor gibi görünür.

Orionid Meteor Yağmuru Ne Zaman?

Orionid Meteor Yağmuru Ne Zaman?
economictimes.indiatimes.com

‘Orion meteor yağmuru’ olarak da bilinen ve 16 Ekim’den itibaren az da olsa gözlemlenen meteor yağmuru, en net olacak 20 ve 21 Ekim' 2024 tarihlerinde izlenecek. 

Meteor yağmuru yoğun olarak 16 ila 26 Ekim tarihleri arasında yaşansa da Orionidler 7 Kasım'a kadar görülebilecek.

Orionid Meteor Yağmuru Türkiye’den İzlenecek mi?

Orionid Meteor Yağmuru Türkiye’den İzlenecek mi?

Orionid meteor yağmuru, Türkiye’de de gözlemlenebilecek ancak şehir ışıklarından uzak, açık bir gökyüzünde görülmesi daha mümkün olacak. Gece yarısından sonra 1 ila 4 arasında gözle daha rahat görülebilir. Fakat ne yazık ki bu yıl, Orionidleri görüşümüzü engelleyebilecek bir bir dezavantaja sahibiz. 

Orionid meteor yağmurunun en yoğun olarak yaşandığı 20 Ekim'i 21 Ekim'e bağlayan gece yarısı Kambur ay neredeyse tüm gece gökyüzünde olacak. Bu sebeple meteorların yani, namıdiğer 'kayan yıldızların' parıltısını gözlemek zor olabilir.

Orionid Meteor Yağmuru Nedir?

Orionid Meteor Yağmuru Nedir?

Orionid meteor yağmuru Avcı Takımyıldızı bölgesinde gerçekleşen, her yıl ekim ayında gözlemlenen, Halley Kuyruklu Yıldız tarafından geriye kalan irili ufaklı toz parçacıklarından oluşan iki meteor yağmurundan biridir. 

Meteor yağmurlarının sebebi, Halley Kuyruklu Yıldızı'nın yörüngesi yıl boyunca 2 yerde Dünya'nın yörüngesine yaklaşmasıdır. Bir nokta Mayıs ayının başlarındadır ve Eta Aquarids olarak bilinen bir meteor gösterisine neden olur. Diğer nokta ise Ekim ayının ortası ile sonlarına doğru meydana gelir ve görmek için geri sayım başlattığımız Orionidleri üretir.

Orionidler saatte ortalama 240 bin kilometre hızla yol alıyor!

Orionidler saatte ortalama 240 bin kilometre hızla yol alıyor!

Bu hızla hareket eden meteorlar gökyüzünde birkaç saniyeden bir dakikaya kadar süren parıldamalar yaratıyor. Orionidler, en hızlı meteorlardandır! 

En son 1986’da selamlaştığımız Halley, Güneş etrafındaki bir turunu 76 yılda tamamlıyor. Bu yüzden Dünya’dan Halley'i tekrar görmek isteyenler için en yakın tarih 2061 yılı olacak.

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