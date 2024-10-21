Örgüt Fethullah Gülen'in Cenazesi Konusunda Anlaşamadı: Cenaze Kaçırılabilir

15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcısı olan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in olası ölümü, örgüt içinde ciddi bir tartışmaya yol açtı. Gülen'in nereye gömüleceği, cenaze namazını kimin kıldıracağı ve cenazeye kimlerin katılacağı gibi konular örgüt içinde mücadeleyi alevlendirdi.