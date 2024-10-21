Örgüt Fethullah Gülen'in Cenazesi Konusunda Anlaşamadı: Cenaze Kaçırılabilir
Örgüt Fethullah Gülen'in Cenazesi Konusunda Anlaşamadı: Cenaze Kaçırılabilir
15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcısı olan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in olası ölümü, örgüt içinde ciddi bir tartışmaya yol açtı. Gülen'in nereye gömüleceği, cenaze namazını kimin kıldıracağı ve cenazeye kimlerin katılacağı gibi konular örgüt içinde mücadeleyi alevlendirdi.
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Fethullah Gülen'in sağlık durumunun kötüleştiği ve akıl sağlığının yerinde olmadığı bir dönemde, örgüt içinde yaşanan hizip ve gruplaşmaların yeniden alevlendiği iddia edildi. Bu durum, örgüt içindeki güç mücadelesini daha da derinleştirdi.
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Fethullah Gülen'in ölümünün, örgüt içindeki mücadeleyi daha da körüklediği ve liderin nereye gömüleceği, cenaze namazını kimin kıldıracağı ve cenazeye kimlerin katılacağı konularının tartışma konusu haline geldiği belirtildi.
Son olarak FETÖ'nün ABD sorumlusu Türkyolu'nun göstermelik bir tören düzenleyip cenazeyi kaçıracağı yönünde haberler de ortaya atıldI.
Örgüt içinde, Fethullah Gülen’in mezar yerinin gizli tutulması konusunda ortak bir karar alındığı iddia ediliyor. Gülen’in cenazesinin, çok az sayıda kişinin katılımıyla kılınması ve son ikamet ettiği Türkyolu'nun damadının evinin arazisindeki ormanlık alana defnedilmesinin planlandığı belirtiliyor.
Mezarın bu şekilde güvende olacağı düşünülse de, Örgüt içinde bir grup bunu güvenli bulmuyor. Türkyolu’nun cenazeyi kaçırma ihtimali örgüt içindeki diğer güç odaklarını endişelendirdiği için bunun önüne geçmeye çalışıyorlar.
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Mezarın yerinin gizlenerek örgüt için Gülen'le ilgili Said Nursi havası estirilmeye çalışıldığı da iddia edilenler arasında.
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