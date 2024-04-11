Optimar'ın Seçim Sonrası Anketinden AK Parti'ye Kötü Haber! 'Sonuçlar İlk Kez Bu Kadar Farklı'

Ankette Türkiye'nin en önemli sorunu olarak 'ekonomi' görüldüğünü söyleyen Selvi, 'Sizce bu sorunu kim çözer?' sorusuna verilen yanıt ise anketin şimdiye kadar ki en farklı başlıklardan birisini oluşturuyor. Ankete katılanların yüzde 24.3’ü CHP diyor. AK Parti diyenlerin oranı ise yüzde 20.2’yle ikinci sıraya gerilemiş. Daha önceki anketlerde ekonomi yine ilk sırada çıkıyor, ancak ‘Bu sorunu kim çözer?’ diye sorulduğunda AK Parti yanıtı veriliyordu. O zamanlar da ne zaman CHP çözer denilir, o zaman seçim sonuçları değişir notunu düşüyordum.Bu kez CHP yanıtı verilmiş. Zaten seçim sonuçları da onu doğruluyor.' dedi.