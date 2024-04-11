Optimar'ın Seçim Sonrası Anketinden AK Parti'ye Kötü Haber! 'Sonuçlar İlk Kez Bu Kadar Farklı'
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar Araştırma Şirketi'nin seçim sonrası yaptığı anketi köşesinde değerlendirdi. Sonuçların AK Parti aleyhine ilk kez bu kadar değiştiğini söyleyen Selvi, ekonomik ve sosyal sorunlarla ilgili 'Sizce bu sorunu kim çözer?' sorusuna ise ankete katılanların yüzde 24.3’ü CHP diyor. AK Parti diyenlerin oranı ise yüzde 20.2’yle ikinci sıraya gerilemiş.' dedi.
Optimar Araştırma Şirketi 31 Mart seçimleri sonrası halkın nabzını ölçmek için 2-5 Nisan tarihleri arasında 2 bin kişinin katılımıyla anket gerçekleştirdi.
Anketi köşesinde değerlendiren Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 'sonuçlar iktidara ve muhalefete ışık tutacak veriler içeriyor' dedi.
Ankette Türkiye'nin en önemli sorunu olarak 'ekonomi' görüldüğünü söyleyen Selvi, 'Sizce bu sorunu kim çözer?' sorusuna verilen yanıt ise anketin şimdiye kadar ki en farklı başlıklardan birisini oluşturuyor. Ankete katılanların yüzde 24.3’ü CHP diyor. AK Parti diyenlerin oranı ise yüzde 20.2’yle ikinci sıraya gerilemiş. Daha önceki anketlerde ekonomi yine ilk sırada çıkıyor, ancak ‘Bu sorunu kim çözer?’ diye sorulduğunda AK Parti yanıtı veriliyordu. O zamanlar da ne zaman CHP çözer denilir, o zaman seçim sonuçları değişir notunu düşüyordum.Bu kez CHP yanıtı verilmiş. Zaten seçim sonuçları da onu doğruluyor.' dedi.
Seçmen, seçim sonuçlarından memnun mu?
Selvi, seçmenlerin seçim sonuçlarına yönelik memnuniyet oranını da şu şekilde anlattı:
'Çok memnun olduğunu söyleyenler yüzde 16 olurken, memnun olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 37.9’la ilk sırada geliyor. İkisi toplandığında ise yüzde 53’e ulaşıyor. Seçim sonuçlarını orta bulduğunu ifade edenler yüzde 20 olurken, memnun olmadığını bildirenlerin oranı yüzde 18.6 çıkıyor. ‘Hiç memnun değilim’ diyenlerin oranı ise yüzde 7.6’da kalıyor. İkisini topladığımızda ise yüzde 26.2 çıkıyor.'
Abdulkadir Selvi'nin Hürriyet'te yer alan köşesinin tamamı için tıklayın...