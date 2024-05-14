Open AI GPT-4o Yenilikleri Heyecan Verici!

Son günlerde neredeyse bilim kurgu filmlerini aratmayacak teknolojik gelişme ve yeniliklerle dolu gündemlere uyanıyoruz. Dünyanın bir tarafında savaşlar, insanlık dramları yaşanırken bir yandan da özellikle yapay zekâ konusunda birbirinden çarpıcı gelişme ve iyileştirmeler ardı ardına geliyor.

Uzun zamandır birçok insanın yapay zekâ ile tanışmasını hatta gerçek anlamda yapay zekayı günlük yaşamımıza dahil etmeyi başaran Open AI, geliştirdiği son versiyon chat bot uygulaması GPT -4o ile artık akıllı cevaplar vermenin çok ötesinde imkân ve deneyimler sunuyor.

Yapay zekânın bu hızlı gelişimi heyecan verici olsa da bir çoğumuza hala oldukça ürkütücü geliyor.

Open AI, CHAT -GPT’nin eski sürümlerden çok daha akıllı olan ve ücretsiz olarak kullanma imkânı olan GPT-4o AI modeli tanıtıldı.

OpenAI, geliştiriciler ve tüketiciler için önümüzdeki birkaç hafta içinde kullanılabilir hale gelecek güçlü bir yapay zekâ modeli geliştirerek yapay zeka ürünlerinde ciddi bir yol katetti.