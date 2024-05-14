Open AI GPT-4o Yenilikleri Heyecan Verici!

Seslerden duygulara, içerik üretimi!
GTP-4’ün tüm özellik ve yeteneklerinin yanı sıra bu yeni “omni” versiyon yapay zeka aracı özellikle ses, metin ve video alanlarında çok etkili işler çıkarıyor. Yeni versiyon kullanıcılarla gerçek zamanlı sohbet edebilecek ve ses tonlamaları, vurgular ve aksan gibi konularda da ayırt edici sonuçlar verebiliyor. İstenilen ton, vurgu ve ifadeye göre sesli çıktı hizmeti sunabiliyor.
Etkili ve yetenekli bir yapay zeka öğretmeniniz olabilir!
En etkili ve yeni diye adlandırabileceğimiz özelliklerin başında versiyonun kullanıcının matematik problemlerini çözmede de yardımcı olması. Herhangi bir dil becerisi öğretmen, problem çözme gibi konularda gayet akıcı ve etkili konuşarak size gerçek bir öğretmen gibi destek olabiliyor. Bunu yaparken gerçek zamanlı olarak videoları da görüp tüm problem süreçlerinde adım adım size asiste edebiliyor. Her ne kadar kulağa uçuk gelse de artık yapay zekadan özel ders almanız bir hayal değil!
Grafik okuyabilen, kod yazabilen ve görevlere dahil olabilen bir asistan
Yeni versiyonla birlikte zaten kod yazabildiğini gördüğümüz Chat-GPT artık hem grafik okuyabilen hemde kod yazma görevilerini üstlenebilecek bir asistana dönüşüyor. Artık Chat GPT -4o görüp duyduğu her şeyi yorumlayabiliyor ve aldığı komularla sonuç verebiliyor olacak.
Kişilerin duygularını okuyabilme yeteneği.
GPT-4o, artık tıpkı bir tercüman gibi hizmet verebiliyor. Bu son versiyon etkinlikte İtalyanca ve İngilizce arasında simultane tercüme yaparak geçer not aldı.
Artık Chat GPT bu yeni versiyon ile 50 dili destekliyor ve diller arasında simultane tercüme yapabiliyor.
Tüm bunların yanı sıra tıplı bir insan gibi video görüntüleri izleyip kişilerin duygu durumlarını okuyup yorumlayabilen bir yeteneğe de sahip oldu.
GPT-4o, önümüzdeki haftalarda kullanıcılara sunulmaya başlanacak. Model, tüm kullanıcılara açık olacak.
Mira Murati'nin yaptığı açıklamaya göre artık GPT-4o, tüm kullanıcılar için ücretsiz olacak. Bakalım bu yeni versiyon yapay zeka ürünü ile yolculuk bizi nereye götürecek :)
İşin son özetine gelecek olursak yapay zeka sektöründeki tüm ilerlemelerin alt yapısını CHAT-GPT dolduruyor. Şimdi bu alt yapıyı kullanarak çıkabilecek yeni araçları ve asistanları varın bir de siz düşünün :)
Hem çok heyecanlı hem de ürkütücü...
Tasarımla kalın.
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