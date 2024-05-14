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Open AI GPT-4o Yenilikleri Heyecan Verici!

etiket Open AI GPT-4o Yenilikleri Heyecan Verici!

Emrah Kozan
Emrah Kozan - yazio
14.05.2024 - 14:22 Son Güncelleme: 14.05.2024 - 14:57

Son günlerde neredeyse bilim kurgu filmlerini aratmayacak teknolojik gelişme ve yeniliklerle dolu gündemlere uyanıyoruz. Dünyanın bir tarafında savaşlar, insanlık dramları yaşanırken bir yandan da özellikle yapay zekâ konusunda birbirinden çarpıcı gelişme ve iyileştirmeler ardı ardına geliyor.

Uzun zamandır birçok insanın yapay zekâ ile tanışmasını hatta gerçek anlamda yapay zekayı günlük yaşamımıza dahil etmeyi başaran Open AI, geliştirdiği son versiyon chat bot uygulaması GPT -4o ile artık akıllı cevaplar vermenin çok ötesinde imkân ve deneyimler sunuyor.

Yapay zekânın bu hızlı gelişimi heyecan verici olsa da bir çoğumuza hala oldukça ürkütücü geliyor.

Open AI, CHAT -GPT’nin eski sürümlerden çok daha akıllı olan ve ücretsiz olarak kullanma imkânı olan GPT-4o AI modeli tanıtıldı. 

OpenAI, geliştiriciler ve tüketiciler için önümüzdeki birkaç hafta içinde kullanılabilir hale gelecek güçlü bir yapay zekâ modeli geliştirerek yapay zeka ürünlerinde ciddi bir yol katetti.

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GPT-4o- Omni = Her Yönlü Multi Model, yeni nesil chat botu!

GPT-4o- Omni = Her Yönlü Multi Model, yeni nesil chat botu!

OpenAI'nin teknik direktörü Mira Murati, OpenAI ofisinde yapılan ürün sunumunda, GPT-4o'nun 'GPT-4 seviyesinde' bir zekaya sahip olduğunu, ancak metin, görüntü ve sesle çalışma yeteneklerinin daha yüksek olduğunu belirtti. Murati, 'GPT-4o ses, metin ve görsel imgeleri algılayabiliyor,' dedi ve bu özelliklerin makinelerle etkileşimde gelecekte büyük önem taşıyacağını vurguladı.

İşte dün duyurulan GPT-4o’nun devrim niteliğindeki yeni yetenekleri!

İşte dün duyurulan GPT-4o’nun devrim niteliğindeki yeni yetenekleri!

Seslerden duygulara, içerik üretimi!

GTP-4’ün tüm özellik ve yeteneklerinin yanı sıra bu yeni “omni” versiyon yapay zeka aracı özellikle ses, metin ve video alanlarında çok etkili işler çıkarıyor. Yeni versiyon kullanıcılarla gerçek zamanlı sohbet edebilecek ve ses tonlamaları, vurgular ve aksan gibi konularda da ayırt edici sonuçlar verebiliyor. İstenilen ton, vurgu ve ifadeye göre sesli çıktı hizmeti sunabiliyor.

Etkili ve yetenekli bir yapay zeka öğretmeniniz olabilir!

En etkili ve yeni diye adlandırabileceğimiz özelliklerin başında versiyonun kullanıcının matematik problemlerini çözmede de yardımcı olması. Herhangi bir dil becerisi öğretmen, problem çözme gibi konularda gayet akıcı ve etkili konuşarak size gerçek bir öğretmen gibi destek olabiliyor. Bunu yaparken gerçek zamanlı olarak videoları da görüp tüm problem süreçlerinde adım adım size asiste edebiliyor. Her ne kadar kulağa uçuk gelse de artık yapay zekadan özel ders almanız bir hayal değil!

Grafik okuyabilen, kod yazabilen ve görevlere dahil olabilen bir asistan

Yeni versiyonla birlikte zaten kod yazabildiğini gördüğümüz Chat-GPT artık hem grafik okuyabilen hemde kod yazma görevilerini üstlenebilecek bir asistana dönüşüyor. Artık Chat GPT -4o görüp duyduğu her şeyi yorumlayabiliyor ve aldığı komularla sonuç verebiliyor olacak.

Kişilerin duygularını okuyabilme yeteneği.

GPT-4o, artık tıpkı bir tercüman gibi  hizmet verebiliyor. Bu son versiyon etkinlikte İtalyanca ve İngilizce arasında simultane tercüme yaparak geçer not aldı.

Artık Chat GPT bu yeni versiyon ile 50 dili destekliyor ve diller arasında simultane tercüme yapabiliyor.

Tüm bunların yanı sıra tıplı bir insan gibi video görüntüleri izleyip kişilerin duygu durumlarını okuyup yorumlayabilen bir yeteneğe de sahip oldu.

GPT-4o, önümüzdeki haftalarda kullanıcılara sunulmaya başlanacak. Model, tüm kullanıcılara açık olacak.

Mira Murati'nin yaptığı açıklamaya göre artık GPT-4o, tüm kullanıcılar için ücretsiz olacak. Bakalım bu yeni versiyon yapay zeka ürünü ile yolculuk bizi nereye götürecek :)

İşin son özetine gelecek olursak yapay zeka sektöründeki tüm ilerlemelerin alt yapısını CHAT-GPT dolduruyor. Şimdi bu alt yapıyı kullanarak çıkabilecek yeni araçları ve asistanları varın bir de siz düşünün :)

Hem çok heyecanlı hem de ürkütücü...

Tasarımla kalın.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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