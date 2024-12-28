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Önümüz Yeni Yılken Bir Kez Daha Hatırlayalım: 5 Yılda Yılbaşı Sepeti Fiyatları Nasıl Değişti?

etiket Önümüz Yeni Yılken Bir Kez Daha Hatırlayalım: 5 Yılda Yılbaşı Sepeti Fiyatları Nasıl Değişti?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
28.12.2024 - 14:01

Her şeyin fiyatı değişiyor. Peki 5 yıl içinde yılbaşı sepetlerinin fiyatı ne olmuştur sence? Sen de yılbaşı sepetlerinin değişimini merak ediyorsan seni içeriğe alalım!

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Yeni yıla çok az kaldı. Yılbaşı heyecanı şimdiden sarmaya başladı.

Yeni yıl kutlarken olmazsa olmaz birçok ürün var. Dışarıda kutlayanlar almasa da evde kutlayacak olanlar için tombaladan kuruyemişe alınacak çok şey var.

Evde kutlayanlar için sepetler şart elbette!

Evde kutlayanlar için sepetler şart elbette!

Yılbaşı sepetlerini Aralık ayına girince görmeye başlıyoruz. Her markette ya da markada farklı farklı sepetler görmek mümkün. İçerikleri de değişen sepetlerin fiyatları arasında da çok fark var.

Yılbaşı sepetleri içeriklerine göre fiyatlandırılıyor aslında. Yani daha lüks malzemelerin olduğu sepetler daha pahalı iken ortalama ürünlerin olduğu sepetler daha uygun oluyor.

Fiyatların 5 yıl içinde çok değiştiğiniz söyleyebiliriz tabii ki. 2019 yılında da lüks, ortalama ve uygun yılbaşı sepetleri görmek mümkün. O tarihlerde uygun fiyatlı sepetler 50-150 TL arasında değişiyormuş. Biraz daha kaliteli ürünlerin bulunduğu orta segment sepetler ise 500 liraya kadar çıkıyormuş. Lüks sepetlerin ise 1.000 TL'lere çıktığı görülüyormuş.

Birkaç örnek sepete de bakalım mı?

Birkaç örnek sepete de bakalım mı?

Uygun fiyatlı sepetlere örnek olabilecek bir sepetin 2019 yılında fiyatı 100 TL. İçeriğinde neler var, ona da bakalım...

  • Özel Koktely

  • Benekli Leblebi

  • Dakota Çekirdek

  • Kabuklu Fındık

  • Antep Fıstığı

  • Çubuk Cips 

  • Üçgen Cips 

  • Beyaz Ay Çekirdeği 

  • Soslu Fıstık

  • Yer Fıstığı 

  • Patlamış Mısır 

  • Güllü Lokum 

  • Paşa Lokumu 

  • Kuş Cezerye 

  • Yaprak Cezerye

  • Şeker Sucuğu

  • Türk Kahvesi

Bir başka sepet örneği daha var. Bu sepet daha sağlıklı seçenekler sunuyor diyebiliriz.

Bir başka sepet örneği daha var. Bu sepet daha sağlıklı seçenekler sunuyor diyebiliriz.

Bu sepetin fiyatı ise 2019 yılında 96.75 TL'ymiş

  • Bitter Çikolata

  • Organik Nar

  • Organik Nar Suyu

  • Türk Kahvesi 

  • Çikolatalı ve Tahinli Kurabiye

  • Granola Bar

  • Ceviz 

  • Domatesli Kraker 

  • Dried Muz

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Bu yılbaşı sepeti daha kapsamlı. Yani içinde yılbaşı için her şey var!

Bu yılbaşı sepeti daha kapsamlı. Yani içinde yılbaşı için her şey var!

İçinde yok yok olan sepetin fiyatı 2019 yılında 79.90 TL'ymiş.

  • Karışık Kuruyemiş

  • Cips

  • Yer Fıstığı

  • Türk Kahvesi 

  • Hazır Kahve

  • Bisküvi

  • Sütlü Çikolata

  • Tablet Çikolata

  • 20'li Peçete

  • Gazlı İçecek

  • Meyve Suyu

  • Maden Suyu

  • Soğuk Çay

Bir başka klasik kutu ise şöyle:

Bir başka klasik kutu ise şöyle:

İçinde yılbaşına girerken gereken her şey olan klasik bir sepetin fiyatı 2019 yılında 49.90 TL'ymiş.

  • Pop Corn

  • Cips

  • Kuru yemiş

  • Yer Fıstığı

  • Türk Kahvesi

  • Hazır Kahve

  • Poşet Çay

  • Kraker

  • Sütlü Çikolata

  • Bar Çikolata

  • Tablet Çikolata

  • 20'li Peçete

  • Gazlı İçecekler

  • Karışık Meyve Nektarı

  • Soğuk Çay

2019 yılı fiyatlarına baktık, sırada 2024 yılının fiyatları var.

2019 yılında fiyatlara birkaç örnek verdik. Şimdi bir de günümüze bakalım. 2024 yılında da yine uygun fiyatlı sepetler, lüks sepetler ve orta fiyatlı sepetler var. Bunların ortalama fiyatı ne diye sorarsan tabii ki marka marka değişiyor. Ama uygun fiyatlı sepetler şu an 800-1.000 TL. Ortalama sepetler 1.500 civarı iken lüks sepetler 3.000-4.000 TL'lere çıkıyor.

Şu kutunun içeriğine bir bakalım, ne dersin?

Şu kutunun içeriğine bir bakalım, ne dersin?

Lüks kategorisindeki yılbaşı sepeti 3.054 TL. Kaliteli içeriğiyle sana yetecek bu sepetin içeriği şöyle:

  • Termos Kupa

  • Çifte Kavrulmuş Fındık

  • Antep Fıstığı

  • Kavrulmuş Badem

  • Gazlı İçecek

  • Enerji İçeceği 

  • Hazır Kahve

  • Türk Kahvesi

  • Cips

  • Popcorn

  • Karışık Kuruyemiş

  • Bisküvi

  • Çikolata

  • Antep Fıstıklı Kare Çikolata

  • Üzümlü Fındıklı Kare Çikolata

  • Tablet Çikolata

  • Yer Fıstığı Kaplamalı Bar

  • Fındık – Kayısı Bar

  • Limon – Portakal Şeker

  • Mini Mints Nane Şeker

  • Ahşap Kutu üzerine lazer baskı

Farklı bir paketin içeriği ise şöyle:

Farklı bir paketin içeriği ise şöyle:

2.127 TL olan pakette şunlar var: 

  • Çikolata

  • Klasik Karışık Kuruyemiş

  • Kokteyl Karışık Kuruyemiş

  • Cips

  • Aile Boyu Cips

  • Fıstıklı Draje

  • Gazlı İçecek

  • Hazır Kahve

  • Türk Kahvesi

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Ortalama sepetlerden biri olan bu sepetin içeriğinde neler var bakalım...

Ortalama sepetlerden biri olan bu sepetin içeriğinde neler var bakalım...

Orta segmentteki sepetin fiyatı 1.838 TL.

  • Gazlı İçecek                                                                                   

  • Cips                                                                                    

  • Kokteyl Karışık

  • Sütlü Kare Çikolata

  • Bitter Kare Çikolata

  • Bisküvi

  • Gofret

  • Fındık Kremalı Gofret

Son olarak yoğun bir sepete daha bakalım mı?

Son olarak yoğun bir sepete daha bakalım mı?

2.563 TL olan sepette neler var neler...

  • Gazlı İçecek

  • Portakallı Gazlı İçecek

  • Vişneli Meyve Suyu

  • Karışık Meyve Suyu

  • Fındık Kremalı Gofret

  • Kek

  • Çikolata

  • Bitter Çikolata

  • Sütlü Çikolata

  • Kokteyl Karışık Kuruyemiş

  • Klasik Karışık Kuruyemiş

  • Bitter Kaplamalı Bisküvi

  • Sütlü Kaplamalı Bisküvi

  • Cips

  • Pop Corn

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buffythevampireslayer
buffythevampireslayer
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