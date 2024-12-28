Önümüz Yeni Yılken Bir Kez Daha Hatırlayalım: 5 Yılda Yılbaşı Sepeti Fiyatları Nasıl Değişti?
Önümüz Yeni Yılken Bir Kez Daha Hatırlayalım: 5 Yılda Yılbaşı Sepeti Fiyatları Nasıl Değişti?
Her şeyin fiyatı değişiyor. Peki 5 yıl içinde yılbaşı sepetlerinin fiyatı ne olmuştur sence? Sen de yılbaşı sepetlerinin değişimini merak ediyorsan seni içeriğe alalım!
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Yeni yıla çok az kaldı. Yılbaşı heyecanı şimdiden sarmaya başladı.
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Evde kutlayanlar için sepetler şart elbette!
Yılbaşı sepetleri içeriklerine göre fiyatlandırılıyor aslında. Yani daha lüks malzemelerin olduğu sepetler daha pahalı iken ortalama ürünlerin olduğu sepetler daha uygun oluyor.
Birkaç örnek sepete de bakalım mı?
Bir başka sepet örneği daha var. Bu sepet daha sağlıklı seçenekler sunuyor diyebiliriz.
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Bu yılbaşı sepeti daha kapsamlı. Yani içinde yılbaşı için her şey var!
Bir başka klasik kutu ise şöyle:
2019 yılı fiyatlarına baktık, sırada 2024 yılının fiyatları var.
Şu kutunun içeriğine bir bakalım, ne dersin?
Farklı bir paketin içeriği ise şöyle:
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Ortalama sepetlerden biri olan bu sepetin içeriğinde neler var bakalım...
Son olarak yoğun bir sepete daha bakalım mı?
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