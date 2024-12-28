Önümüz Yeni Yılken Bir Kez Daha Hatırlayalım: 5 Yılda Yılbaşı Sepeti Fiyatları Nasıl Değişti?

2019 yılında fiyatlara birkaç örnek verdik. Şimdi bir de günümüze bakalım. 2024 yılında da yine uygun fiyatlı sepetler, lüks sepetler ve orta fiyatlı sepetler var. Bunların ortalama fiyatı ne diye sorarsan tabii ki marka marka değişiyor. Ama uygun fiyatlı sepetler şu an 800-1.000 TL. Ortalama sepetler 1.500 civarı iken lüks sepetler 3.000-4.000 TL'lere çıkıyor.