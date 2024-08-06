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"Onu Takipten Çıkacaksın!": Dijital Partner Şiddetine Maruz Kaldığınızı Gösteren 10 İşaret

etiket "Onu Takipten Çıkacaksın!": Dijital Partner Şiddetine Maruz Kaldığınızı Gösteren 10 İşaret

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
06.08.2024 - 23:01

Çoğu zaman dijital şiddete maruz kaldığımızı anlayamıyor ve her şey yolunda sanabiliyoruz. Ama bu içerikle sana biraz olsun yardım etmeye geldik!

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1. Ortak hesap kullanma konusunda ısrarcıysa…

Eğer ki partneriniz sizin tek başınıza bir hesabınız olmasını kabullenmiyorsa ortada büyük bir dijital şiddet var demektir. Siz birbirinizden bağımsız olarak iki bireysiniz, ayrı hesaplarınızın olması kadar doğal bir şey olamaz.

2. Siz paylaşım yapmadan önce kendisi kontrol etmek istiyorsa…

Bir şey paylaşacağınız zaman ondan devamlı 'Bakayım ne atacaksın' cümlesi geliyorsa sizi kontrol etmeye çalışıyor demektir. Kimsenin sizi yönetmesine izin vermeyin!

3. Zaman zaman hesabınızı dondurmanızı istiyorsa…

Bir anda sebepsiz yere -ki bunun mantıklı bir sebebi de olamaz- hesabınızı kapatmanızı istiyorsa, bunun altında bir şey olduğu çok açıktır! Hesabınızı donduracağınıza bir tek siz karar verebilirsiniz. Çünkü adı üstünde, sizin hesabınız!

4. Mesajlara geç döndüğünüzde ne yaptığınızı ısrarla soruyorsa…

Bu tür insanlar sizin ayrı bir hayatınız olduğunu kabullenemez, hayatınızın sadece onlardan ibaret olmasını ister. Bunu sağlamak için de mesajlarından çıkmanıza bile izin vermezler.

5. Paylaştığınız her şeye bir lafı varsa…

'Bu paylaştığın şey çok saçma', 'Bunu paylaşmana gerek var mıydı?' gibi söylemler insanın canını fazlasıyla sıkıyor. Ayrıca karşınızdaki kişiyi ne kadar seviyor olursanız olun paylaştığınız şey yalnızca sizi ilgilendiriyor.

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6. Karşı cinsten arkadaşlarınızı takipten çıkmanızı istiyorsa…

Bu tür kişiler arkadaşınızla aranızdaki bağı, ne kadar süredir arkadaş olduğunuzu veya neler paylaştığınızı hiç önemsemezler. Düşündükleri tek şey, hemen o kişiyi takipten çıkarmanız olur. Ki bu da çok sağlıksızdır!

7. Her story attığınızda kimlerin yanıt attığını soruyorsa…

Kimin yanıt attığını sormak, kıskançlık kavgaları çıkartmak için yol yapmaktır. Siz dürüstçe bunu söyledikten sonra 'Nasıl sana yazabilir?' temalı bir sürü söz dinlemek zorunda bırakılırsınız.

8. Siz telefonda konuşurken “Kiminle konuşuyordun?” sorusu eksik olmuyorsa…

Hikaye yanıtlarının bir de 'Kim aradı?' versiyonu vardır ve bu da en az hikaye yanıtı sorgulaması kadar sinir bozucudur. Bu tür şeyler özel alana yapılan bir ihlaldir.

9. Siz istediğiniz halde hesabınızı açık kullanmanıza izin vermiyorsa…

'Hesabını gizliye alsana' cümlesini duymak kadar sinir bozucu bir şey olabilir mi? Eğer bunu yapmak istiyor olsanız zaten yaparsınız sonuçta!

10. İşiniz varken cevap vermediğiniz halde art arda mesaj atıyorsa…

Eğer ki müsait olsanız zaten ona cevap atarsınız. Ama ısrarla bunu kabul etmeyip mesajlar atıyorsa ve bu mesajlar pasif agresif bir hal aldıysa, işler iyice sinir bozucu oluyor.

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