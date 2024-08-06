"Onu Takipten Çıkacaksın!": Dijital Partner Şiddetine Maruz Kaldığınızı Gösteren 10 İşaret

Bir anda sebepsiz yere -ki bunun mantıklı bir sebebi de olamaz- hesabınızı kapatmanızı istiyorsa, bunun altında bir şey olduğu çok açıktır! Hesabınızı donduracağınıza bir tek siz karar verebilirsiniz. Çünkü adı üstünde, sizin hesabınız!