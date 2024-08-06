"Onu Takipten Çıkacaksın!": Dijital Partner Şiddetine Maruz Kaldığınızı Gösteren 10 İşaret
"Onu Takipten Çıkacaksın!": Dijital Partner Şiddetine Maruz Kaldığınızı Gösteren 10 İşaret
Çoğu zaman dijital şiddete maruz kaldığımızı anlayamıyor ve her şey yolunda sanabiliyoruz. Ama bu içerikle sana biraz olsun yardım etmeye geldik!
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1. Ortak hesap kullanma konusunda ısrarcıysa…
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2. Siz paylaşım yapmadan önce kendisi kontrol etmek istiyorsa…
3. Zaman zaman hesabınızı dondurmanızı istiyorsa…
4. Mesajlara geç döndüğünüzde ne yaptığınızı ısrarla soruyorsa…
5. Paylaştığınız her şeye bir lafı varsa…
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