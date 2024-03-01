Onları İzledikçe Rahatlıyoruz: Temizlik Videolarıyla Bizi Büyüleyen 10 Sosyal Medya Hesabı
Onları İzledikçe Rahatlıyoruz: Temizlik Videolarıyla Bizi Büyüleyen 10 Sosyal Medya Hesabı
Temizlik yapmak kadar insanı rahatlatan bir aktivite varsa o da temizlik videoları izlemektir! Sosyal medyanın en çok takip edilen temizlik kanallarını sizin için bir güzeeel listeledik 🤗
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1. Cem Özkök
2. Not the Worst Cleaner
3. Wendy Home
4. Nessa Misiuda
5. Dizaynnoloji
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6. Carissa Nunez
7. Temizevim
8. LaTreese Atkins
9. Ashu Khatter
10. Gözde Şeker
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