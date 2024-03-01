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Onları İzledikçe Rahatlıyoruz: Temizlik Videolarıyla Bizi Büyüleyen 10 Sosyal Medya Hesabı

etiket Onları İzledikçe Rahatlıyoruz: Temizlik Videolarıyla Bizi Büyüleyen 10 Sosyal Medya Hesabı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 11:23

Temizlik yapmak kadar insanı rahatlatan bir aktivite varsa o da temizlik videoları izlemektir! Sosyal medyanın en çok takip edilen temizlik kanallarını sizin için bir güzeeel listeledik 🤗

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1. Cem Özkök

1. Cem Özkök

'Foşur foşur reis' olarak tanınan Cem Özkök, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla son zamanlarda oldukça ilgi odağı oldu. Evinde her yeri doğal kimyasallar ve beyaz sabunla yıkaması da takipçilerine bir görsel şölen yarattı.

2. Not the Worst Cleaner

2. Not the Worst Cleaner

Özellikle dağınıklıktan nefret ediyorsanız bu Instagram hesabı tam size göre! Brogan adlı kullanıcı, dağınık yerleri toplayıp temizlerken videolarını çekiyor ve takipçileriyle paylaşıyor. Kesinlikle 'kedi eniğini kaybetse bulamaz' deyimi bu dağınıklık için geçerli...

3. Wendy Home

3. Wendy Home

Estetiklik ve düzen bir araya gelince ne olur merak ediyorsanız sizi bu Instagram profiline alalım... Hem sosyal medya hesabını, hem de evini oldukça göze hitap edecek şekilde paylaşan Wendy, kendisine hayran bırakıyor.

4. Nessa Misiuda

4. Nessa Misiuda

Yaptığı temizliği evinin sadeliğiyle buluşturan Nessa, takipçilerine videolarını izletip rahatlama fırsatı veriyor. Temizliğin kokusu resmen ekrandan fışkırıyor diyebiliriz!

5. Dizaynnoloji

5. Dizaynnoloji

Mutfakta düzene bayılan biriyseniz ve yemek videoları izlemeye bayılıyorsanız Önder'in videolarına mutlaka göz atmalısınız. Ev işlerini yaparken çektiği videolarda da takipçileri tarafından oldukça merak ediliyor.

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6. Carissa Nunez

6. Carissa Nunez

Ev hakkındaki en ince ipuçlarına kadar yardımcı olan Carissa, evli ve çocuklu bir annenin yaşamını takipçileriyle paylaşıyor. Özellikle çocuklarının dağıttığı oyuncakları toplarken çektiği temizlik videolarını takipçileri izlemeye bayılıyor. Böyle bir sabırı bize sadece tebrik etmek düşer!

7. Temizevim

7. Temizevim

Herkesin önceliği farklıdır, Yıldız için de en büyük tutkusu temizlik yapmak... Tertemiz bir evde yaptığı minimalist paylaşımlar ile adeta bir temizlik çolgınlığı başlatıyor! Boool enerjili bu profili mutlaka takip edin.

8. LaTreese Atkins

8. LaTreese Atkins

Bir diğer Instagram hesabı ise organizatörler konusunda kesinlikle çığır açmış birisi! Evinin her bir detayını düşünüp, ona uygun temizlik yapan LaTreese kesinlikle takipçilerini kendine hayran bırakıyor.

9. Ashu Khatter

9. Ashu Khatter

Kültürünü temizlik videolarına yansıtan Ashu, takipçileri için birçok video hazırlamakta! Üstüne üstlük temizlikten önce yaptığı yemek tarifleri ise oldukça lezzetli görünüyor. Ashu'nun takipçilerinden biri olmak için profilini ziyaret etmeyi unutmayın.

10. Gözde Şeker

10. Gözde Şeker

Bir yerde elbet dağınıklık olmalı diye düşünmeyin çünkü Gözde'nin evi buzdolabının raflarına kadar derli toplu! Videolardan mis gibi temizlik kokusu alabileceğiniz Instagram profili tıpkı terapi etkisi yaratıyor.

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