Onlar Çok Güzel Seviyor: Bize Aşkı Öğreten 10 Dizi Karakteri

Aşkın tüm hallerini bize öğreten bir ikili kim diye sorsak herhalde çoğu kişinin aklına Meredith ve Derek gelir. İkisi de birbirini çok sevdi ama Derek bu ilişki için biraz daha çabaladı desek yanılmayız. İkilinin bir ayrılıp bir barışmaları arasında Derek'in çabaları ile bu çift sonunda o çok istedikleri evlerinde çocuklarıyla mutlu olmayı başardılar.