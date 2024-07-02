Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Onlar Çok Güzel Seviyor: Bize Aşkı Öğreten 10 Dizi Karakteri

etiket Onlar Çok Güzel Seviyor: Bize Aşkı Öğreten 10 Dizi Karakteri

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
02.07.2024 - 22:01

Dizi izlerken aşklarına aşık olduğumuz birçok çift var. En sevilen dizilerde aşklarını hayranlıkla izlediğimiz karakterlerini sizler için derledik. Gelin aşklarına doyamadığımız bu karakterlere birlikte bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Grey's Anatomy - Derek

Aşkın tüm hallerini bize öğreten bir ikili kim diye sorsak herhalde çoğu kişinin aklına Meredith ve Derek gelir. İkisi de birbirini çok sevdi ama Derek bu ilişki için biraz daha çabaladı desek yanılmayız. İkilinin bir ayrılıp bir barışmaları arasında Derek'in çabaları ile bu çift sonunda o çok istedikleri evlerinde çocuklarıyla mutlu olmayı başardılar.

2. Modern Family - Phil

Bu ikiliden hangisi çok seviyor desek herhalde herkes Phil'i tercih eder. Claire'ye olan aşkını hayran hayran izlediğimiz Phil, dünyada onu güldürmeyi başaran nadir insanlardan. Aşkın her halini gösteren Phil'in Claire'e olan aşkına herkes şahit.

3. Prison Break - Micheal

Bir hapisten kaçış hikayesinin bize aşkı bu kadar sevdirecek karakterlere sahip olacağını nasıl bilebilirdik ki... İmkansız aşkının peşinden giden Micheal'ın Sara'ya aşkını gözlerinde görebiliyorduk.

4. Gilmore Girls - Luke

Luke dizinin başından beri Lorelai'ı çok sevdi. Tüm herkesle olmasını izlerken ne kadar acı çektiğini hepimiz gördük. Luke'un sevgisi ikisine de yetti. En sonunda mutlu olmayı başaran bu ikili en zorlu zamanları aşıp aşklarını dolu dizgin yaşadılar.

5. The Office - Jim

Jim, Pam'in peşinden çok koştu. Dizinin 1.bölümünden başlayan bu koşturma sonunda Pam'ine kavuşmasıyla son buldu. Pam'e hep aşkla bakan Jim, bize aşkı en güzel şekilde öğretti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Brooklyn Nine Nine - Jake

Birbirlerinin en büyük rakibiyken bir anda büyük bir aşka başlayan ikili, polis maceraları arasında birbirlerini sevmeyi başardılar. Jake'in evlilik teklifi ise aslında bu ilişkide daha çok sevenin Jake olduğunu bize kanıtladı. Amy'i, en sevdiği oyunun bile önüne koyan Jake, bize aşkın varlığını kanıtlıyor.

7. This Is Us - Jack

Bu aşka hiçbirimiz doyamadık. Aşklarını dolu dizgin yaşarken Jack'in ani ölümüyle Rebecca kadar biz de yıkıldık. Jack'in Rebecca ve çocukları için yaptıkları onun büyük aşkının göstergesiydi. Her ne kadar Jack'in ani ölümü ile aşkları yarım kalsa da onlar sonsuza kadar birbirlerini çok sevdiler.

8. After Life - Tony

8. After Life - Tony

Öldükten sonra bile eşinin aşkıyla yanıp tutuşan Tony, bize aşkı kanıtlayan karakterlerden. Tony'nin vefat eden eşiyle her anını acı bir gülümsemeyle hatırlaması ve onun ölümüyle yıkılışı, aslında onu dünyalar kadar çok sevdiğini gösteriyor.

9. Fleabag - Fleabag

Kendi inandığı her şeyi bir kenara bırakarak Rahibin peşinden giden Fleabag, imkansız da olsa aşkının peşinden gitmeyi bildi. Kendine tamamen yabancı dünyadan birini sevmeyi öğrenmeye çalışan Fleabag, aşkın sınır tanımaz olduğunu da bize gösterdi.

10. How I Met Your Mother - Ted

Aşık birini tarif ederken ilk aklımıza gelen Ted Mosby, yıllarca Robin'in aşkı ile yanıp tutuştu. Neyse devamı için spoiler vermiş olmayalım. 🙃

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın