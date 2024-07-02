Onlar Çok Güzel Seviyor: Bize Aşkı Öğreten 10 Dizi Karakteri
Onlar Çok Güzel Seviyor: Bize Aşkı Öğreten 10 Dizi Karakteri
Dizi izlerken aşklarına aşık olduğumuz birçok çift var. En sevilen dizilerde aşklarını hayranlıkla izlediğimiz karakterlerini sizler için derledik. Gelin aşklarına doyamadığımız bu karakterlere birlikte bakalım...
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1. Grey's Anatomy - Derek
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2. Modern Family - Phil
3. Prison Break - Micheal
4. Gilmore Girls - Luke
5. The Office - Jim
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