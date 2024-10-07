Oniki & Gamfed İşbirliğiyle Düzenlenen E-Ticarette Oyunlaştırma Webinarı

Ticaretin dinamiklerini baştan aşağı değiştiren e-ticarette, rekabet üstünlüğü sağlamak için birçok yöntem ve strateji bulunuyor. Bunlar arasında en sürdürülebilir olanı ise oyunlaştırma!

Peki e-ticarette oyunlaştırma nasıl uygulanır? Doğru bir oyunlaştırma stratejisiyle e-ticarette farklılaşmak mümkün mü?

E-ticarette müşteri sadakati oluşturmada oyunlaştırma nasıl kullanılmalı? Tüm bunlar ve çok daha fazlası 14 Ekim 2024’te Oniki ile Gamfed Türkiye ortak organizasyonuyla gerçekleşecek olan etkinlikte yanıt bulacak!

E-Ticaret özelinde oyunlaştırma uygulamalarının gündeme alınacağı bir konsepte sahip olan etkinliğe katılanlar ayrıca; e-ticarette müşteri sadakati oluşturma ve satışları artırma sürecinde hangi oyunlaştırma tekniklerini kullanması gerektiğini de öğrenecek. Stratejik tavsiyelerin paylaşılacağı etkinlik, ücretsiz ve genel katılıma açık şekilde çevrimiçi ortamda düzenlenecek.

Oniki ve Gamfed Türkiye organizasyonuyla 14 Ekim 2024 tarihinde çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek olan E-Ticarette Oyunlaştırma Etkinliği’nin tüm konuşmacılarını görmek ve etkinlik hakkında bilgi almak için buraya tıklamanız yeterli.

Önceki etkinliklerden kısa videolar:

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