Oniki & Gamfed İşbirliğiyle Düzenlenen E-Ticarette Oyunlaştırma Webinarı
Uluslararası Oyunlaştırma Federasyonu Gamfed’in (International Gamification Confederation) Türkiye temsilciliği olan Gamfed Türkiye ile Oniki platformunun ortak organizasyonu olarak Ekim ayında gerçekleştirilecek olan etkinlik ile e-ticaret ekosistemini oyunlaştırma olgusuyla buluşturmak için geri sayım başladı.
Markaların ve kurumların e-ticaret odağında gerçekleştirdikleri oyunlaştırma uygulamalarının gündeme alınacağı etkinlikte, konuşmacılar etkinliğin formatı gereği 12 dakika sürecek şekilde bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacak. 2 slot şeklinde gerçekleşecek olan programda her bir slot sonrası bilgi yarışmaları düzenlenecek. Kazananların hediye çekleri ve indirim kodlarıyla ödüllendirileceği E-Ticarette Oyunlaştırma etkinliğine katılmak ve Oniki deneyimini yaşamak için buradan bilgi alabilir ve kaydınızı oluşturabilirsiniz.