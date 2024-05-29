Oniki & Gamfed İşbirliğiyle Düzenlenen 3. E-Ticarette Oyunlaştırma Webinarı
Oniki & Gamfed İşbirliğiyle Düzenlenen 3. E-Ticarette Oyunlaştırma Webinarı
GamFed Türkiye topluluğu ve Oniki iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan E-Ticarette Oyunlaştırma etkinliği için geri sayım başladı!
Uluslararası Oyunlaştırma Federasyonu Gamfed’in Türkiye temsilciliği olan Gamfed Türkiye ile Oniki platformunun ortak organizasyonu olarak Haziran ayında gerçekleştirilecek olan etkinlik, e-ticaret ekosistemini oyunlaştırma olgusuyla buluşturacak.
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E-Ticarette Oyunlaştırma etkinliği 5 Haziran’da!
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