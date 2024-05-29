Oniki & Gamfed İşbirliğiyle Düzenlenen 3. E-Ticarette Oyunlaştırma Webinarı

Markaların ve kurumların e-ticaret odağında gerçekleştirdikleri oyunlaştırma uygulamalarının gündeme alınacağı etkinlikte, konuşmacılar etkinliğin formatı gereği 12 dakika sürecek şekilde bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacak. 2 slot şeklinde gerçekleşecek olan programda her bir slot sonrası bilgi yarışmaları düzenlenecek. Kazananların hediye çekleri ve indirim kodlarıyla ödüllendirileceği E-Ticarette Oyunlaştırma etkinliğine katılmak ve Oniki deneyimini yaşamak için buradan bilgi alabilir ve kaydınızı oluşturabilirsiniz.

Neden Katılmalısınız?

Ticaretin dinamiklerini baştan aşağı değiştiren e-ticarette, rekabet üstünlüğü sağlamak için birçok yöntem ve strateji bulunuyor. Bunlar arasında en sürdürülebilir olanı ise oyunlaştırma! Peki e-ticarette oyunlaştırma nasıl uygulanır? Doğru bir oyunlaştırma stratejisiyle e-ticarette farklılaşmak mümkün mü? E-ticarette müşteri sadakati oluşturmada oyunlaştırma nasıl kullanılmalı? Tüm bunlar ve çok daha fazlası 5 Haziran 2024’te Oniki ile Gamfed Türkiye ortak organizasyonuyla gerçekleşecek olan etkinlikte yanıt bulacak!

E-Ticaret özelinde oyunlaştırma uygulamalarının gündeme alınacağı bir konsepte sahip olan etkinliğe katılanlar ayrıca; e-ticarette müşteri sadakati oluşturma ve satışları artırma sürecinde hangi oyunlaştırma tekniklerini kullanması gerektiğini de öğrenecek. Stratejik tavsiyelerin paylaşılacağı etkinlik, ücretsiz ve genel katılıma açık şekilde çevrimiçi ortamda düzenlenecek.

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