Görüş Bildir
Haberler
Teknoloji
Oniki & Gamfed İşbirliğiyle Düzenlenen 3. E-Ticarette Oyunlaştırma Webinarı

etiket Oniki & Gamfed İşbirliğiyle Düzenlenen 3. E-Ticarette Oyunlaştırma Webinarı

Ercan Altuğ Yılmaz
Ercan Altuğ Yılmaz - yazio
29.05.2024 - 13:29

GamFed Türkiye topluluğu ve Oniki iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan E-Ticarette Oyunlaştırma etkinliği için geri sayım başladı!

Uluslararası Oyunlaştırma Federasyonu Gamfed’in Türkiye temsilciliği olan Gamfed Türkiye ile Oniki platformunun ortak organizasyonu olarak Haziran ayında gerçekleştirilecek olan etkinlik, e-ticaret ekosistemini oyunlaştırma olgusuyla buluşturacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda

E-Ticarette Oyunlaştırma etkinliği 5 Haziran’da!

E-Ticarette Oyunlaştırma etkinliği 5 Haziran’da!

Markaların ve kurumların e-ticaret odağında gerçekleştirdikleri oyunlaştırma uygulamalarının gündeme alınacağı etkinlikte, konuşmacılar etkinliğin formatı gereği 12 dakika sürecek şekilde bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacak. 2 slot şeklinde gerçekleşecek olan programda her bir slot sonrası bilgi yarışmaları düzenlenecek. Kazananların hediye çekleri ve indirim kodlarıyla ödüllendirileceği E-Ticarette Oyunlaştırma etkinliğine katılmak ve Oniki deneyimini yaşamak için buradan bilgi alabilir ve kaydınızı oluşturabilirsiniz.

Neden Katılmalısınız?

Ticaretin dinamiklerini baştan aşağı değiştiren e-ticarette, rekabet üstünlüğü sağlamak için birçok yöntem ve strateji bulunuyor. Bunlar arasında en sürdürülebilir olanı ise oyunlaştırma! Peki e-ticarette oyunlaştırma nasıl uygulanır? Doğru bir oyunlaştırma stratejisiyle e-ticarette farklılaşmak mümkün mü? E-ticarette müşteri sadakati oluşturmada oyunlaştırma nasıl kullanılmalı? Tüm bunlar ve çok daha fazlası 5 Haziran 2024’te Oniki ile Gamfed Türkiye ortak organizasyonuyla gerçekleşecek olan etkinlikte yanıt bulacak!

E-Ticaret özelinde oyunlaştırma uygulamalarının gündeme alınacağı bir konsepte sahip olan etkinliğe katılanlar ayrıca; e-ticarette müşteri sadakati oluşturma ve satışları artırma sürecinde hangi oyunlaştırma tekniklerini kullanması gerektiğini de öğrenecek. Stratejik tavsiyelerin paylaşılacağı etkinlik, ücretsiz ve genel katılıma açık şekilde çevrimiçi ortamda düzenlenecek.

Linkedln

X

Instagram

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0