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Önceki Hayatında Hangi Aşk Şarkısı Sana Yazılmış?

etiket Önceki Hayatında Hangi Aşk Şarkısı Sana Yazılmış?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
25.05.2025 - 23:01

Her şarkı, bir duygunun, bir anın ve bir hikayenin sesi gibi… Belki de senin kalbinin en derin köşelerinde, bir zamanlar duyduğun, yaşadığın ya da hissettiğin bir şarkı vardı. Şimdi, o şarkıyı bulma zamanı! Hangi aşk şarkısı, bir önceki hayatında sana yazılmış?

Birlikte öğrenelim!👇👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Cinsiyetini seç!

2. Hangi mevsimde doğdun?

3. Peki kaç kez aşık oldun?

4. Sence hangi özelliğinle öne çıkardın?

5. Şimdi de günümüze dönelim, bu aralar keyfin nasıl?

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6. Aşk, senin için çoğu zaman bir tutku ve heyecan mı?

7. Ne sıklıkla hayal kuruyorsun?

8. Son olarak, hangi manzara daha romantik sence?

Önceki hayatında bu şarkı sana yazıldı👇

Kalbinin hala o eski sevgiyi taşıdığını fark edeceksin👇

Sonsuz bir aşk şarkın var👇

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miray soysal
miray soysal
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