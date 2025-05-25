Önceki Hayatında Hangi Aşk Şarkısı Sana Yazılmış?

Her şarkı, bir duygunun, bir anın ve bir hikayenin sesi gibi… Belki de senin kalbinin en derin köşelerinde, bir zamanlar duyduğun, yaşadığın ya da hissettiğin bir şarkı vardı. Şimdi, o şarkıyı bulma zamanı! Hangi aşk şarkısı, bir önceki hayatında sana yazılmış?

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