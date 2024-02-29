Ömür Boyu Ücretsiz Olsa Mutluluktan Göbek Attıracak 10 Şey
Ömür Boyu Ücretsiz Olsa Mutluluktan Göbek Attıracak 10 Şey
Bazı şeyleri diğerlerinden çok daha fazla seviyoruz. Verdiği mutluluk çok başka. İşte ömür boyu ücretsiz olsa çok sevineceğimiz şeyler!
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1. Sınırsız internet.
2. En sevdiğin sanatçının konseri.
3. Taraftarı olduğun takımın maçları.
4. Ulaşım.
5. Sabah ayılma kahvesi.
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6. Dizi ve film platformları.
7. Deniz tatili.
8. Spor salonu üyeliği.
9. Saç bakımı.
10. Havale ve diğer para gönderimleri.
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