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Ömür Boyu Ücretsiz Olsa Mutluluktan Göbek Attıracak 10 Şey

etiket Ömür Boyu Ücretsiz Olsa Mutluluktan Göbek Attıracak 10 Şey

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 19:01

Bazı şeyleri diğerlerinden çok daha fazla seviyoruz. Verdiği mutluluk çok başka. İşte ömür boyu ücretsiz olsa çok sevineceğimiz şeyler!

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1. Sınırsız internet.

Listenin en babası! O olmadan hayatlarımız oldukça değişik olurdu kuşkusuz. Dünyanın her yerinde, istediğin şekilde kullanabileceğin sınırsız bir internetin dana sunacağı görkemi bir düşün.

2. En sevdiğin sanatçının konseri.

Dinlemekten kendini alamadığın, duygularını adeta bir şelaleye çeviren o sanatçının konserine ömür boyu ücretsiz olarak gidebilmek harika olurdu.

3. Taraftarı olduğun takımın maçları.

Kendini adadığın, belki de renkleri uğruna canını vereceğin takımının maçlarını sınırsız ve ücretsiz izlemek ne de şahane!

4. Ulaşım.

Cebinde sonsuz biletin var. İstediğin her yere ücretsiz gidebiliyorsun. İşi artık kalbine ve ayaklarına bırakmışsın. Onların götürdüğü yere gidiyorsun...

5. Sabah ayılma kahvesi.

Her sabah uyanır uyanmaz 1 kahvelik hakkın var! Uyandığın gibi önüne geliyor. Ömür boyu ücretsiz.

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6. Dizi ve film platformları.

Kumandanın hakimi sensin! Ekran da senin savaş meydanın. İstemez miydin üyeliğim bitecek mi derdi olmadan en sevdiğin film ve dizileri izlemeyi?

7. Deniz tatili.

Her yıl en az bir kere ücretsiz deniz tatili hakkın var. Doya doya eğlen.

8. Spor salonu üyeliği.

Vücudun mabedin unutma! Hayatın boyunca ücretsiz bir şekilde vücuduna bakmak dünya için muhteşem olurdu. Göbek ata ata zayıflayacağız!

9. Saç bakımı.

Saçlar herkes için çok önemli. Özellikle de kadınlar! Ömür boyu ücretsiz olacak bir saç bakım rutinine kim hayır diyebilir ki?

10. Havale ve diğer para gönderimleri.

Ömür boyu hesabından ücret kesilmeden para göndermek herkesin hayali olsa gerek. Ama bu artık QNB Finansbank'ta gerçek!

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